Urbanisme baixa la mitjana d'espera en la tramitació de les llicències d'obres de l'Ajuntament de Palma

Segons Cort, els canvis es deuen a l'augment de personal i als acords duts a terme amb els col·legis professionals

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, José Hila, ha anunciat aquest dimarts que els canvis duts a terme pel seu equip de govern, entre els quals es troba un augment de personal o la possibilitat de la cita prèvia online, han baixat la mitjana d'espera en la tramitació de les llicències d'obra de l'Ajuntament de Palma en una mitjana de dos mesos.

En aquest sentit, Hila ha explicat que l'espera en la tramitació de llicències d'obres era un tema "que preocupava" quan ell va arribar al Consistori, i que les diferents mesures preses durant el seu mandathan fet que "s'augmenti l'eficàcia del treball".

El regidor ha expressat que al 2018 es van aprovar un total de 1.240 llicències, un 14 per cent més que un any anterior i que aquestes han suposat "disminuir els temps d'espera dos mesos". A més, en aquest any va haver-hi més llicències concedides que sol·licitades, que van anar un total de 1.034, per la qual cosa s'extreu que es van concedir llicències que s'havien sol·licitat en anys anteriors.

Des de Cort asseguren que aquestes xifres han estat possibles gràcies a les mesures introduïdes per l'actual equip de govern, que una vegada en marxa en l'últim trimestre de l'any 2017, han suposat un augment d'un 65 per cent de la concessió de llicències d'obres.

Hila ha explicat que entre les mesures adoptades cal destacar l'augment de personal. "Es va reforçar el Departament amb la incorporació de tres arquitectes, un tècnic i dos administratius", ha comentat. Hila ha increpat que sembla "increïble" que quan arribés al Consistori "tan sols hi hagués cinc arquitectes per a tota la ciutat de Palma".

El següent pas ha estat, ha explicat el regidor, el tancament d'un paquet de mesures amb cinc col·legis professionals per "millorar el procediment i la informació, ser més eficients i eficaces per reduir el temps d'espera". Entre aquestes mesures, es troba la possibilitat de la cita online o les diferents mesures en el tractament de la informació com per exemple, les notificacions de resolucions dels tècnics. Si bé abans es notificava al promotor, ara també es fa a l'arquitecte si aquest ho requereix.

Entre les sol·licituds de llicències cal destacar vuit tipus diferents de tramitació. Si bé les llicències per a reformes integrades --que inclouen la construcció de supermercats o altres superfícies--, les llicències d'habitatges unifamiliars o les de legalització van disminuir en 2018 respecte a 2017, en la resta de llicències existeix un augment en el nombre d'expedients.

Les llicències de reforma i ampliació van passar de 312 a 343, les llicències de demolició de 76 a 83, les de modificació de 141 a 246, les d'ocupació de 272 a 312, i les d'habitatges pluri-familiars van augmentar de 46 a 61 expedients tramitats en 2018 respecte a 2017.