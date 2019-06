USO i ATAP s'uneixen perquè els interins amb més de tres anys d'antiguitat aconsegueixin plaça indefinida

Publicado 31/5/2019 12:39:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Maig (EUROPA PRESS) -

Unió Sindical Obrera (USO) i l'Agrupació Treballadors Ajuntament de Palma (ATAP) s'han unit perquè els interins de Balears puguin accedir a places indefinides a través d'un concurs extraordinari de mèrits.

"Els interins han anat creixent al llarg dels anys i cal prendre mesures serioses perquè hi ha alguns que porten treballant així més de 25 anys. És una irresponsabilitat no prendre decisions sobre un fet que s'hauria d'haver fet", ha explicat el secretari general estatal d'USO, Luis Deleito, en roda de premsa.

En aquesta línia, Deleito ha recordat que a Cort hi ha interins "fins i tot al cos de la Policia" un fet que, al seu judici, és "totalment il·lògic" perquè hi ha hagut casos en els quals "han intervingut policies interins i si hi ha hagut un cessament, després hi ha hagut problemes sobre les acusacions presentades per l'agent en qüestió".

En concret, ha assenyalat que l'interinatge a Espanya arriba al 40 per cent en el conjunt de les administracions públiques a causa de "la falta de convocatòries d'oferta de feina pública dels últims 25 anys".

Una altra de les conseqüències d'aquesta "congelació" d'oferta pública és que "l'edat mitjana dels treballadors no baixa dels 50 anys" i "quan hi ha gent més jove es tracta d'interins laborals indefinits no fixos, un fet que és totalment contradictori".

Finalment, ha subratllat que la mateixa Unió Europea exigeix als seus Estats membres que no estableixin aquests contractes i adverteix que aquests "podran ser sancionats". "Actualment incompleixen aquest objectiu Espanya i Portugal però no hi ha hagut cap sanció", ha lamentat.