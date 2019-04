Veus Progressistes defensa fixar una tarifa màxima de vols a la Península per després aplicar el 75% de descompte

Publicado 2/4/2019 11:05:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Govern, Miquel Ensenyat, ha defensat aquest dimarts la fixació d'una tarifa màxima de vols amb origen o destinació Balears per després aplicar el descompte del 75 per cent per a residents.

"El 75 per cent moltes vegades ha servit perquè determinades empreses puguin quadrar els comptes i no per respondre aquesta realitat o necessiteu que tenim en les illes", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

En aquesta línia, ha subratllat que "moltes vegades hi ha institucions que no tenen en compte que d'una illa cal sortir per mar o per aire" i encara que el Règim Especial de Balears (REB) recull el 75 per cent de descompte, també "presenta una sèrie de dificultats".

Per la seva banda, el candidat de la coalició al Congrés, Guillem Balboa, ha criticat que el 75 per cent ha servit per a algunes rutes però "no per les de major afluència" pel que ha assegurat que "per solucionar això cal establir una tarifa màxima per a cada desplaçament de ruta entre Balears i la Península, així com interilles".

"És una manera de solucionar aquest sobrecost i l'efecte de la insularitat que tenim tant en transport de persones com de mercaderies", ha conclòs.