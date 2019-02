El vicerector d'Investigació de la UIB deixarà el càrrec després de Setmana Santa

Publicado 1/2/2019 17:24:38 CET

El vicerector d'Investigació i Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, ha comunicat al rector de la Universitat, Llorenç Huguet, la seva decisió de deixar el càrrec, una renúncia que es farà efectiva després de Setmana Santa.

Carot portava vuit anys dedicats a la gestió i direcció universitària, ha informat la UIB en un comunicat emès aquest divendres. La seva renúncia es produeix "de manera consensuada", per la qual cosa el rector li ha agraït "la seva dedicació al foment de la investigació i la internacionalització". A més, li ha demanat col·laboració per trobar, de manera coordinada, al seu substitut.

Carot és catedràtic d'Universitat de Física Teòrica en la UIB, llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona i doctor en Física per la de Balears. Va fer una estada postdoctoral (1987-1989) a la Universitat d'Aberdeen (el Regne Unit), en el Departament de Matemàtiques, finançada a través d'una Fleming Scholarship (British Council).

A més, ha realitzat diverses estades d'investigació en l'el Regne Unit, el Canadà, Alemanya i Portugal, i ha estat com a professor contractat a la Universitat de Madeira (Portugal). La seva investigació es desenvolupa en l'àmbit de la teoria general de la relativitat, en què ha treballat, sobretot, en els aspectes més matemàtics. És autor de diverses publicacions a revistes internacionals indexades i altres treballs científics, i coautor, juntament amb el doctor Jesús Ibáñez (Universitat del País Basc), del llibre Mecànica teòrica.

Va ser triat membre del comitè executiu de la sectorial de R+D+i de la CRUE i, en el 2017, membre de l'EUA Expert Group on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. És membre del comitè de seguiment de l'estratègia RIS3 a Balears i de la Comissió Interdepartamental de Ciència i Tecnologia del Govern balear. Forma part del grup de treball de la CRUE per a l'Agenda Ibèrica del Coneixement i l'Educació Superior.