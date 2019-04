Víctima de maltractaments i agressió sexual assegura que va exagerar "bastant" i que estima a la seva parella

Publicado 23/4/2019 17:25:19 CET

Una dona, el marit de la qual ha estat jutjat per haver-la sotmès a maltractaments, agredir-la sexualment, detenir-la il·legalment i robar-li el mòbil a l'octubre de 2017, ha explicat aquest dimarts davant l'Audiència Provincial de Balears que va exagerar "bastant" i que li estimava i que continua "estimant-li".

"Ara no crec que fos just que li condemnin a 10 anys, ens volíem, no sé... amor i droga i coses", ha dit.

En la seva declaració, la víctima ha explicat que quan ell li aixecava la mà, ella la hi aixecava a ell i encara que no ha negat completament els fets sí els ha matisat. "Si ell em pega, jo li pego", ha arribat a dir.

Malgrat el relat de la dona, la Fiscalia ha mantingut en les seves conclusions definitives la seva petició de pena de 16 anys de presó a l'acusat perquè considera que ara, gairebé dos anys més tard, ella, com segueix "enamorada d'ell", ha pretès "llevar-li ferro a l'assumpte". Per contra, considera que no va exagerar durant la seva declaració inicial quan els fets acabaven d'ocórrer.

Per part seva, l'acusat ha negat tots els fets excepte el que incomplís l'ordre d'allunyament contra ella que tenia derivada d'uns fets anteriors. Ha negat fins i tot haver estat a l'allotjament rural on haurien passat part dels fets.

Respecte a l'ordre, ha dit que la víctima tenia intenció de retirar-la. Preguntat pel Ministeri Fiscal sobre què va ocórrer perquè la dona passés de voler llevar l'ordre d'allunyament a denunciar-li per aquests fets, l'acusat ha assenyalat que va ser en resposta al fet que li digués que si no deixava de drogar-se ell anava a tornar amb el seu ex.

La víctima, per part seva, ha estat preguntada per si ell la va obligar a tenir relacions sexuals. Davant això ha respost: "No puc dir això perquè ell és el meu marit, va haver-hi un moment en què jo no volia però no em va forçar de cap manera". Després d'això, ha dit que "no estava molt feliç perquè m'havia estat insultant feia mitja hora".

Sobre per què li va denunciar, ha dit que s'havia quedat sola i que "no tenia res". "Estava espantada i no sabia què podia fer, ara m'agradaria parlar amb ell", ha remarcat.

Segons el relat del Ministeri Fiscal, a l'acusat se li va imposar una prohibició d'acostament a la seva parella el 21 d'octubre de 2017 en el marc d'unes diligències prèvies relacionades amb un delicte de maltractaments. Malgrat això, a les poques hores la va trucar per telèfon de manera insistent i va aconseguir quedar amb ella al seu domicili de Palma.

Des d'aquesta nit fins al 26 d'octubre, el processament --segons el fiscal-- no va permetre que la víctima abandonés el domicili, tancant amb tancaments de seguretat, i durant aquest temps la va estar pressionant perquè retirés la denúncia que li havia interposat per maltractaments.

Sobre aquest extrem, la víctima ha dit que van estar discutint i que "hi havia vegades que no aguantava més" i que es volia anar però que li deia que parlessin. "És el meu marit i he d'escoltar-li", ha assenyalat.

Després d'això, el fiscal considera que la víctima li va acabar convencent d'anar-se a un establiment vacacional als afores de Palma. La matinada del 27 d'octubre, després d'amenaçar-la i acoquinar-la, l'acusat va obligar la dona a mantenir relacions sexuals per via vaginal, anal i bucal. Aquesta va acceptar pel "temor i por" que li provocava l'acusat, considera la Fiscalia.

Al matí, després de copejar-la, la Fiscalia manté que l'home la va obligar a ingerir sis comprimits de diazepam, introduint-los-hi per la força a la boca. Aquests van fer que es dormís. No obstant això, la víctima ha dit que ella es va prendre quatre i que ell li va donar dues més. "No em va obligar, me'ls va donar perquè em tranquil·litzés", ha manifestat. Després de despertar es va anar de l'habitació i va demanar ajuda als responsables de l'establiment.

Sobre les lesions, ha dit que tots dos es van pegar i que ella va caure a l'escala. "Estàvem col·locant-nos tots els dies, jo què sé per què vaig caure", ha dit. Posteriorment, ha declarat que es va escapar "perquè no volia discutir més amb ell". "Era una bomba si discutíem", ha afegit.

Finalment, el fiscal sosté que el processament es va donar a la fugida, no sense abans apoderar-se del mòbil de la dona, les claus de la casa, diversa documentació personal i efectes per valor de 400 euros. Sobre el mòbil, la dona ha dit que li ho va regalar.

Davant això, la Fiscalia li imputa un delicte de trencament de mesura cautelar, un de detenció il·legal, un d'agressió sexual, un altre de maltractaments familiars, un de coaccions i un altre de furt. A més de la pena total de 16 anys de presó, també li demana una indemnització de 10.000 euros per a la víctima.

La defensa del processament ha sol·licitat l'absolució del seu client perquè els fets pels quals se l'acusa "no han quedat acreditats" i, tal com ha dit, fins i tot la víctima "ha negat l'existència de relacions sexuals forçoses".