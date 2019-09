Vidal demana "coherència" i "valentia" a Sánchez per prohibir les prospeccions en el Mediterrani

Publicado 12/9/2019 14:57:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha demanat "coherència" al Govern de Pedro Sánchez al que reclama que de "forma valenta" prohibeixi les prospeccions d'hidrocarburs en el Mediterrani.

En concret, Vidal ha traslladat la petició a través d'una pregunta on ha recordat "l'ampli consens" de la societat illenca en contra de les prospeccions petrolieres. "Tant és així que el Parlament ja va aprovar una proposició de Llei que el 2017 va ser enviada a les Corts per a la seva tramitació", ha remarcat.

Cal recordar que la iniciativa, impulsada per Vidal durant la seva etapa com a conseller de Medi Ambient, va ser desestimada pel Govern, presidit llavors per Mariano Rajoy.

Per això, ara que la proposta ha tornat al Congrés, Vidal ha traslladat al president la seva "preocupació" alhora que li ha demanat a Sánchez si serà "coherent" i manifestarà el seu "criteri favorable" a la tramitació de la proposició.

En l'escrit registrat en el Senat, Vidal lamenta la decisió del Ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco) de concedir una segona pròrroga de 10 anys a la concessió d'explotació d'hidrocarburs denominada 'Casablanca', "la més antiga" de les cinc concessions de la companyia Repsol en la seva plataforma petroliera situada en el Mediterrani, enfront de les costes de Tarragona.

Davant aquesta situació, que Vidal ha qualificat de "decebedora", aquest ha traslladat una petició per saber "quantes pròrrogues" a concessions d'explotació d'hidrocarburs s'han autoritzat en el Mediterrani des de 2016.

La petició demana informació també sobre les autoritzacions en l'exploració, la investigació i l'explotació d'hidrocarburs i altres substàncies minerals així com els ingressos que han generat.