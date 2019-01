Virgili Moreno formalitza la seva intenció de repetir com a candidat socialista a l'alcaldia d'Inca

Publicado 8/1/2019 17:43:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde d'Inca, Virgili Moreno, ha formalitzat aquest dimarts a la seu del PSIB-PSOE la seva sol·licitud per tornar a ser el cap de llista dels socialistes d'Inca, seguint el calendari de primàries aprovat per la formació.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Moreno, qui s'ha mostrat "entusiasmat, amb força i coratge", ha avançat que es presenta a la reelecció sota el projecte #IncaSomTots, amb el qual pretén "vertebrar una majoria social que permeti seguir transformant i modernitzant Inca".

El també secretari general dels Socialistes d'Inca ha expressat la necessitat de continuar governant al municipi perquè "encara queden moltes coses per fer, com aconseguir que Inca es converteixi en una ciutat més neta, més cívica i accessible per a tothom".

Tot això, després d'una legislatura intensa que ha permès als socialistes "portar a Inca nombroses i importants inversions, com el nou centre de transport del Raiguer o l'Hospital Sant Joan de Déu, a més d'encaminar reptes històrics com la rehabilitació del Teatre Principal, la Plaça Mallorca, el nou centre educatiu o la ronda".

"Una sèrie de polítiques que són el millor aval per revalidar l'alcaldia sumant suports i enfortint el nostre projecte per aconseguir ampliar la majoria socialista a Inca", ha afegit l'alcalde.

Per la seva condició d'alcalde, Moreno serà proclamat automàticament candidat socialista a l'alcaldia d'Inca en cas que el 50 per cent de la militància del municipi no sol·liciti la celebració de primàries.