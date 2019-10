Al voltant de 200 persones es concentren a Palma en suport al treball dels policies nacionals a Catalunya

Publicado 21/10/2019 13:44:12 CET

Alerten que la situació en les mobilitzacions és "d'una complexitat sense precedents"

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 200 persones, convocades pels sindicats de Policia Nacional SUP, UFP, SPP i CEP, s'ha concentrat aquest dilluns davant la Prefectura Superior de Policia de Balears en suport al treball fet per aquest cos en el dispositiu especial desplegat a Catalunya per les mobilitzacions desenvolupades després de conèixer-se la sentència del 'procés' i en les quals, segons han criticat en un manifest, han resultat ferits 134 agents.

La concentració, a la qual han assistit els líders polítics de l'arxipèlag del PP, Cs i Vox, ha començat les 12.00 hores amb la lectura d'un manifest per part de representants dels sindicats, on s'ha advertit que la tasca policial a Catalunya ha estat "arriscada i d'una complexitat sense precedents".

"Les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) porten 30 anys gestionant l'ordre públic i mai, des de la seva creació, havien hagut de fer front a torbes tan exaltades i violentes com les quals van prendre els carrers de Barcelona el divendres", han alertat.

En aquest sentit, en declaracions als mitjans durant la concentració, el secretari general del Sindicat Unificat de Policia, Manuel Pabón, ha exigit al Ministeri de l'Interior que "sigui conscient que cal introduir més mitjans i efectius" per solucionar la situació. Més concretament, ha demanat "reforços humans immediats" i materials "imprescindibles en ordre públics", com el camió d'aigua, 'tanquetes' o vehicles BMR.

"CONTUNDÈNCIA ENFRONT DEL TERRORISME DE CARRER"

Per la seva banda, el secretari regional de la Confederació Espanyola de Policia, David Pola, ha recordat que els policies que treballen habitualment a Catalunya --en l'Aeroport del Prat o en Comissaries Provincials-- "vénen avisant des de fa temps que la situació és insostenible, alguna cosa similar al que es va viure en els seus temps al país Basc".

Per això, ha sol·licitat per a Catalunya un "pla especial" que contempli les retribucions, la territorialitat i els permisos davant el que és, al seu judici, una "situació excepcional".

Així mateix, Pola ha apel·lat a actuar amb "total contundència" en la gestió del "terrorisme urbà i llista de carrers" i ha demanat que la Fiscalia General de l'Estat "s'impliqui en aquesta lluita contra el terror i imparteixi instruccions perquè les acusacions contra els detinguts vagin acompanyades d'ingrés a la presó i d'imputacions de delictes de terrorisme".

AGENTS DE BALEARS, DESTINATS A CATALUNYA

Així mateix, ha confirmat que agents de Balears seran destinats a Catalunya com a reforç, si bé no ha volgut matisar el nombre "per seguretat". Pola ha destacat que no només de l'arxipèlag Balear, sinó de tota Espanya seran enviats agents.

"El treball de la Policia Nacional a Catalunya i en tota Espanya és imprescindible. Tots els ciutadans estem orgullosos del valor demostrat pels companys. Sou l'avantguarda de la democràcia, l'escut dels drets i llibertats. Per això, avui cridem amb força: Visca Espanya, Visca la Policia i Visca la UIP", han conclòs la concentració.