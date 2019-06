Al voltant de 570 animals van morir atropellats a Menorca entre juliol i novembre de 2018

Publicado 10/6/2019 12:54:09 CET

Un total de 570 animals van morir atropellats a les carreteres de Menorca entre els mesos de juliol i novembre de l'any passat, tal com determina un estudi encarregat pel Consell Insular de Menorca els resultats del qual s'han fet públics aquest dilluns.

De tots els animals morts trobats, el grup més afectat pels atropellaments han estat els mamífers, que representen el 81 per cent del total. El 17 per cent van ser aus i el 2 per cent, rèptils.

Entre els mamífers, l'espècie més afectada és l'eriçó, amb un 53 per cent, seguit de rates i ratolins, amb un 25 per cent, gats, amb un 5,3 per cent, conills, amb un 4,7 per cent, i martes amb un 2 per cent.

Entre les aus, la gran majoria d'espècies trobades van ser paseriformes, amb un 71,3 per cent, seguides de les rapaces nocturnes, amb un 15 per cent i de coloms, amb un 10 per cent.

Finalment, entre els rèptils es van detectar serps, amb un 60 per cent, i sargantanes, amb un 40 per cent.

L'estudi es va basar en el control de forma mensual de 21 trams de la xarxa de carreteres insular que sumaven 416, 24 quilòmetres. En aquest punt, el document indica que els trams de carretera que major mortalitat van registrar van ser el que uneix Es Mercadal i Fornells, amb 1,4 exemplars morts per quilòmetre; el tram entre Ciutadella i Cap d'Artrutx, amb 1,408 exemplars per quilòmetre; el tram entre Ferreries i Cala Galdana, amb 0,88 exemplars per quilòmetres, i la carretera que uneix Maó i Ciutadella, amb 0,81 exemplars morts per quilòmetre.

L'estudi identifica també alguns punts negres a les vies controlades entre els quals destaquen els quilòmetres 22, 30 i 34 de la carretera general, on es va trobar el nombre més elevat d'animals morts en termes absoluts.