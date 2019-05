Vox assegura que derogarà d'"immediat" l'"expropiatori" Pla Territorial Insular d'Eivissa

Publicado 22/5/2019 16:23:35 CET

EIVISSA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

Vox a Eivissa i Formentera ha assegurat aquest dimecres que derogarà de manera "immediata" l'"expropiatori" Pla Territorial Insular, unificant la legislació urbanística i ordenances municipals i agilitzant els tràmits que el ciutadà ha de realitzar en matèria territorial.

La formació ha assegurat també que en les eleccions del diumenge aposten per la defensa "rigorosa" d'un sistema públic "eficient i equilibrat" enfront de l'"enorme entramat públic" de Balears.

Segons han reiterat en un comunicat, en les Pitiüses i amb una població inferior a la de Jerez -on hi ha un ajuntament- es mantenen amb els impostos set institucions, "cinc ajuntaments i dos Consells insulars, amb el consegüent i onerosíssim cost per als ciutadans".

Per això, Vox ha proposat sis mesures d'"eficàcia municipalista", com la reducció "immediata" de les administracions en una sola, per anar reduint despeses o càrrecs polítics. Els diners estalviats serviran per "prevaler i reforçar als molt qualificats professionals administratius (avui obstruïts) de les institucions", han dit.

Entre les seves propostes, també han plantejat la unificació de comandaments de les policies municipals. El personal serà reforçat i ampliat, dotant-los de més equipament, autoritat i mobilitat, han assegurat.

Així mateix, impulsaran un pla integral de neteja per a tota l'Illa, unificant els serveis de recollida d'escombraries i creant un abocador de reciclatge modern.

A més, han recordat les seves intencions de reforçar els serveis de l'Ibanat, "vinculats amb les associacions de caçadors", o crear una xarxa de 3.000 habitatges de lloguer social.