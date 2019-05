Vox es compromet a finançar els nous medicaments contra la fibrosis quística a Balears

Publicado 8/5/2019 14:04:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Maig (EUROPA PRESS) -

Vox Balears es compromet a finançar els tres nous medicaments contra la fibrosis quística (FQ) l'ús de la qual acaba d'autoritzar-se i que, segons asseguren, l'actual Govern "rebutja incloure en la seva cartera de fàrmacs, perjudicant desenes d'afectats".

Segons han informat, fer-se càrrec d'aquests medicaments per a Balears suposaria un desemborsament de 2,7 milions d'euros per 17 malalts coneguts encara que hi ha considerar que existeixen gairebé 40 persones amb FQ de les quals "es desconeixen les seves mutacions i/o diagnòstic i que tal vegada podrien beneficiar-se d'aquests fàrmacs".

Així, l'estimació és que la incorporació a la cartera de prestacions del sistema balear de salut d'aquests nous medicaments suposaria "una partida d'aproximadament tres milions d'euros anuals", que Vox Balears "es compromet a assumir des del Govern".

Els nous medicaments són IPT de Kalydeco (para majors de dos anys), IPT d'Orkambi (per a majors de sis anys) i IPT de Symkevi (per a majors de 12 anys).

L'Associació Balear de FQ té registrats almenys 17 malalts que podrien beneficiar-se del Symkevi.