Vox critica el mal estat de les zones turístiques de Menorca a l'inici de la temporada

Publicado 2/5/2019 10:08:38 CET

MENORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Consell Insular de Menorca, Antoni Camps, ha criticat aquest dijous el mal estat de les zones turístiques de Menorca a causa, ha manifestat, de la "deixadesa dels governs d'esquerres, als quals els molesta el turisme".

"Diuen que volen desestacionalizar però el que volen és destrossar la nostra economia i nostra principal font d'ingressos. No podem continuar quatre anys més amb governs turismofóbicos. És necessari una aposta clara a favor del turisme, amb idees noves i amb un impuls efectiu i sense improvisacions perquè venja més i millor turisme", ha assenyalat Camps.

El candidat de la formació ha qualificat el servei insular de neteja de platges d'"autèntic desastre". "Es netegen les platges des de la ideologia i ens trobem platges amb muntanyes de posidònia acumulada i que fa mala olor durant tot l'estiu", ha afegit.

En aquesta línia, Camps ha anunciat que Vox pretén canviar l'actual sistema de neteja de platges per un sistema "més efectiu i que realment elimini totes les restes de posidònia i les restes de plàstic i brutícia de les platges des de Setmana Santa fins a finals d'octubre".

"Les platges han d'estar en perfecte estat de revista per Setmana Santa. Han d'estar impecables. No és de rebut que comenci la temporada i que estigui tot de cap per avall. Amb Vox al govern aquesta deixadesa i falta de responsabilitat s'acabarà. No podem donar la benvinguda als nostres turistes amb unes platges brutes, amb dutxes trencades i amb unes urbanitzacions potes per a dalt. Cal canviar la política antiturística dels governs actuals", ha conclòs.