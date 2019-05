Vox defensa que la Diada de Mallorca sigui el 12 de setembre i promet "despolititzar" les festes populars

Publicado 20/5/2019 10:38:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha defensat fixar el 12 de setembre la Diada de Mallorca perquè és "la data que defineix a Mallorca com a Regne", i ha promès "despolititzar" les festes populars de la illa.

"Entenc que els qui diuen ser catalans de Mallorca els molesti perquè Mallorca és un Regne i els seus inventats 'Països Catalans' són un conjunt d'idees precuinades de difícil digestió", ha declarat Bestard en relació a la data de la Diada, segons recull Vox en un comunicat.

El candidat ha argumentat que el 31 de desembre és l'Estendard de Palma, "una celebració importantíssima dels palmesans", mentre que el 12 de setembre "rememora el jurament solemne que va fer el rei Jaume II de Mallorca, dels privilegis i franquícies" del Regne.

Bestard ha alertat del perill de l'adoctrinament, dels experiments d'enginyera social per construir una mentalitat única a Mallorca" que "insulta" i "falseja el passat". "Ni els mallorquins som catalans, ni els catalans són mallorquins i dir això no significa tenir res en contra de Catalunya", ha postil·lat.

Així mateix, Vox ha criticat que el candidat del PI a Cort, Josep Melià, "defensa els premis literaris en espanyol a Palma quan fa uns mesos deia que sobraven i que això era cosa de l'Institut Cervantes". "Hi ha que són mallorquins un dia, catalans un altre i a vegades se senten espanyols en campanya electoral", ha ironitzat Bestard.

Per tot això, Bestard ha insistit que les polítiques de patrimoni i identitat han de passar per "defensar, entendre, voler i divulgar" les arrels pròpies "sense caure per això en un nacionalisme egoista".

Entre altres propostes en aquesta matèria, Vox ha assegurat que si governa, recolzarà i fomentarà "el mallorquí com a patrimoni lingüístic en tots els termes que s'indiquen en l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia, i el seu ús com a llengua tradicional de Mallorca". "El nostre model és un bilingüe (espanyol-balear), en el qual tots dos idiomes han de ser clars protagonistes en igualtat", han assenyalat des del partit.

Vox també s'ha compromès a maximitzar la col·laboració "amb les associacions culturals no pancatalanistes"; crear rutes gastronòmic-culturals amb ajuntaments, productors i empresa privada; recolzar a les arts i oficis tradicionals; i promoure actes i exposicions relacionats amb la història de Mallorca i el seu àmbit cultural en llocs emblemàtics de la illa.

Igualment, han plantejat recuperar festes i tradicions dels municipis; impulsar noves fires i esdeveniments populars a la Part Forana; col·laborar amb els ajuntaments per mantenir els mercats tradicionals; ampliar els usos de la Misericòrdia a Palma; i impulsar una seu permanent per al Museu del Mar, es fomentarà el coneixement del Museu Krekovic i s'engegaran un Museu Etnològic i un Museu del Turisme.