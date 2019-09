Vox demana a MÉS que apliqui el codi ètic a Neus Truyol per la seva imputació en els abocaments d'Emaya

Publicado 22/8/2019 14:38:25 CET

Vox ha sol·licitat a MÉS per Mallorca que "actuï en conseqüència" i aplicació el seu propi codi ètic "de forma immediata" davant la imputació de Neus Truyol en el cas d'abocaments d'Emaya.

Així ha informat el partit en una nota en la qual el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, ha assenyalat que "no valen excuses de si Truyol ha estat imputada per corrupció política o no". "Si entenen que una acusació de malversació de fons públics no és corrupció, en MÉS tenen un seriós problema", ha assegurat.

Des de Vox han insistit a demanar "respecte i confiança en la justícia i al procediment obert" i que es "constitueixi la comissió de seguiment del Codi Ètic".

De la mateixa manera, han apuntat que la "problemàtica dels abocaments porta sense solució des de fa anys", i que és un problema que transcendeix a la gestió de Truyol i que és "transversal a altres institucions" pel que han demanat al Govern, al Consell de Mallorca i a Cort que es "impliquin de forma decisiva a solucionar aquests greus problemes mediambientals".

Coll ha lamentat que "la nefasta gestió dels diners públics hagi convertit en crònic un problema que afecta la salut dels ciutadans". "Els d'abans i els que ara enarboren la bandera de l'ecologisme urbanita no han fet res pel medi ambient. La culpa és sempre dels turistes, dels navegants o dels creuers", ha protestat.

Des de Vox esperen que MÉS i Cort "activin la comissió per aplicar el codi ètic de forma immediata".