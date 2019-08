Vox demana que el Parlament recolzi la presència dels Reis a través d'una declaració institucional

Publicado 31/7/2019 12:14:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentat una sol·licitud de convocatòria per a la Diputació Permanent del Parlament balear per a l'aprovació d'una declaració institucional de suport i reconeixement a la Família Real en la seva visita estival a Mallorca.

Així ho ha anunciat el president de la formació a Balears, Jorge Campos, que ha explicat que la sol·licitud de registre té data del 24 de juliol i que la resposta que han rebut fins avui és que "una qüestió d'aquestes característiques no s'havia tractat mai".

Vox, que ja va presentar una declaració similar a Cort sense èxit, ha afegit que es tracta d'una declaració que es posiciona com "una en defensa de la Constitució". També dijous passat 25 de juliol PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca i Podem van rebutjar, segons la formació, incloure en el ple del Consell una proposta similar a la presentada en el Parlament.

Així mateix, Campos ha insistit que la resposta de la Diputació Permanent "no els hi està agradant", ja que "això no es pot postergar fins a setembre". "La Diputació Permanent està per treballar a l'estiu" ha puntualitzat el diputat. "No entenem la resposta del Parlment", ha manifestat.

Segons Vox, "és el moment d'una declaració d'aquest tipus" posat que "falten set dies per a la recepció oficial dels Reis a Palma". El portaveu de Vox ha explicat que els "Reis d'Espanya ja es troben a l'illa i falta una setmana per a la recepció en el palau de l'Almudaina".

"UNA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓ", SEGONS LA FORMACIÓ

"És en aquest moment és quan tots hem de recolzar i reconèixer la visita davant l'anunci de manifestacions per part de grups radicals", ha dit Campos, que ha afegit que la declaració "no es tracta d'una defensa de la monarquia, sinó que es tracta de defensar l'ordenament jurídic i la Constitució. No oblidem que la Corona és la garant de la unitat d'Espanya", ha enunciat Campos.

"Si tinguéssim una República i la Constitució digués que cal recolzar al president de la República faríem el mateix". Segons Campos, "alguns volen acabar amb la monarquia parlamentària".

Campos ha demanat, a més, que "tots els partits es posicionin", tant els que "ja saben que no la van recolzar com els que sí". Segons Vox, en ser una proposta registrada per escrit "tots els partits tenen accés a la declaració institucional, per la qual cosa no poden al·legar desconeixement".

A més, el diputat ha expressat que la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, té "una setmana per retractar-se i dir amb qui està" posat que "els ciutadans no tenen la culpa d'aquesta tenalla que els amenaça", ha puntualitzat el diputat balear.

En aquest sentit, el líder de Vox a Balears ha dit que la líder dels socialistes balears "ha de decidir amb qui està, de quin costat es posiciona, si amb la Constitució i l'ordenament jurídic o amb els quals pretenen trencar Espanya".

Campos ha manifestat que sospita "que el PSOE comparteix la finalitat de l'extrema esquerra d'acabar amb la monarquia". "Em pregunto què queda avui del PSOE de la transició que semblava constitucionalista", ha dit el diputat de Vox.

SUBVENCIONS A L'OCB I AL GREMI DE LLIBRETERS

Finalment, el portaveu de Vox en el Parlament ha criticat les subvencions atorgades aquest dilluns a dues entitats culturals per part del Consell de Mallorca. "Els que presumptament defensen la legalitat no van posar trava que se subvencionés a entitats independentistes com són l'OCB amb 30.000 euros i el Gremi de Llibreters amb 60.000 euros".

En aquest sentit, s'ha referit al "PP i Cs, que no es van oposar a aquestes subvencions", ha finalitzat.