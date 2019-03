Vox diu que "feministes radicals" han agredit tres joves a Son Servera

Publicado 8/3/2019 14:20:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Març (EUROPA PRESS) -

Vox Balears ha assegurat que "feministes radicals" han donat "una pallissa" a tres noies, dues d'elles menors d'edat, a l'aparcament d'un centre comercial a Son Servera (Mallorca), aquest divendres damunt les 09.00 hores.

Segons indica la formació, que ha explicat que els fets han estat denunciats ja davant la Guàrdia Civil, les noies són filles de simpatitzants o afiliats i "han estat abordades per les radicals que volien imposar-los un llaç amb motiu del 8M". No obstant això, segons relata Vox, una de les agredides no ha volgut posar-se el llaç i això ha desencadenat els cops.

La noia que s'ha negat a portar el llaç -major d'edat- presenta un llavi trencat, mentre que una de les menors té una dent trencada i "es troba en observació davant una possible fractura de mandíbula". La tercera, també menor, "presenta macadures en haver estat copejada i arrossegada pel sòl".

Segons ha informat el partit, les tres joves "han estat acorralades i copejades per un grup d'almenys sis feministes radicals" i, per això, reclamen "una immediata resposta de condemna per part de tots els partits polítics".

"Vox Balears condemna aquesta mostra brutal de la violència, sectarisme i intolerància dels col·lectius radicals, convocants d'un 8M polititzat i recolzat pels partits que governen en les principals institucions de Balears", apunten.