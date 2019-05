Vox diu que "prometre" millores als Bombers "sense conèixer l'estat dels comptes" suposa "una temeritat"

Publicado 13/5/2019 17:33:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

Vox Palma ha declarat aquest dilluns que el seu candidat a l'alcaldia, Fulgencio Coll, no ha assistit aquest matí a l'acte de signatura del compromís de millores per als Bombers perquè "prometre sense conèixer l'estat dels comptes és una temeritat i un engany".

Així s'ha expressat Vox en un comunicat difós als mitjans després de l'acte promogut per l'Agrupació Professional de Bombers de Palma, on els candidats de MÉS, Unidas Podemos, PP, Pi, Cs, Sumam i Actua s'han compromès a impulsar millores per als Bombers de Palma la propera legislatura, incloent un augment de places per frenar l'envelliment del cos, adaptar vehicles i renovar equipament.

Des de Vox han assenyalat que Fulgencio Coll -general de l'Exèrcit retirat- "és el candidat que millor entén les necessitats del cos de Bombers", ja que va ser "fundador de la Unitat Militar d'Emergències (UME)". "És la veu més autoritzada per parlar sobre aquest tipus d'assumptes", ha assegurat el partit.

En aquesta línia, Vox ha mantingut que Coll "és el candidat més seriós" i "no pot" signar un document de màxims "sense conèixer quin és la situació de les arques municipals".

"Respectem que altres partits s'hagin compromès a millorar les condicions dels Bombers però nosaltres no volem fer política ni electoralisme d'un assumpte tan greu", han resolt.