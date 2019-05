Vox recorre la petició de la Junta Electoral pitiusa perquè "no hi ha hagut cap manipulació"

Publicado 29/4/2019 12:26:28 CET

EIVISSA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La formació Vox Eivissa i Formentera ha presentat aquest dilluns un recurs contra la decisió de la Junta Electoral, que va exigir aquest diumenge a la formació que retirés l'acta d'apoderat a un dels seus membres. Segons Vox, "no hi ha hagut cap manipulació, ni res que se li pugui semblar".

"Han corregut molts falsos rumors sobre el que va ocórrer allí i realment no és res del que s'ha vist a xarxes socials", han assegurat, explicant que "es van retirar uns vots per a persones que els havien sol·licitat i després es van tornar".

Les formacions PP i Ciudadanos van denunciar davant la Junta que un apoderat de Vox havia emplenat sobres del Congrés amb paperetes del seu partit en el col·legi electoral situat en Can Misses.

VALORACIÓ ELECTORAL "MOLT POSITIVA"

En declaracions a Europa Press, el president del comitè insular d'Actua-Vox en les Pitiusas, Jaime Díaz deEntresotos, ha valorat "molt positivament" els resultats electorals perquè "han partit de zero". Especialment, segons ha dit, les dades són "significatives a Balears on s'ha superat la mitjana nacional".

"Des del punt de vista del partit és fantàstic perquè dóna l'oportunitat d'estar en les institucions, parlar i participar i s'obre un període que pot ser fantàstic per a Espanya i per Vox", ha dit Díaz de Entresotos, qui ha lamentat que pot haver-hi dificultats per aconseguir acords de governabilitat a nivell nacional.