El xàrter nàutic balear estima una caiguda del 15% en les reserves aquest estiu pels preus dels vols

Publicado 28/7/2019 11:26:27 CET

Reclamen un IVA reduït al 10%, com els hotels, i abaratir el cost dels amarraments

PALMA DE MALLORCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Patronal d'Empresaris d'Activitats Marítimes de Balears (Apeam) estima que les reserves de xàrter nàutic aquest any estan aproximadament un 15 per cent per sota de les xifres de 2018, "que no va ser un any bo", i atribueix el fenomen a l'elevat preu dels vols amb destinació a l'arxipèlag.

Així ho ha indicat el president de la comissió de xàrter nàutic d'Apeam, José María Jiménez, en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual ha alertat que, a la Llotja Marina Xàrter, a Palma -la major base xàrter d'Espanya i una de les més importants del Mediterrani, ha precisat-, prop de la meitat dels vaixells romanen amarrats, "quan el lògic seria que els amarraments estiguessin buits". "Necessitem que els vaixells surtin a navegar", ha emfatitzat.

Apeam també ha avisat que s'ha escurçat la durada dels lloguers i ha lamentat la pèrdua d'interès del mercat alemany, que està optant per viatjar a països com Turquia i Croàcia.

ALT COST DELS VOLS I OFERTA COMPLEMENTÀRIA

El president de la comissió de xàrter nàutic d'Apeam atribueix la baixada, a més de l'elevat preu dels vols, al cost de l'oferta complementària a les Illes, amb preus "desorbitats".

Jiménez ha incidit que, fins i tot reservant les vacances amb temps, acaba sortint més car el bitllet que el cost per persona del lloguer d'una embarcació "ben equipada amb quatre o cinc cabines". Per aquest motiu, assenyala que clients "de confiança" estan preferint viatjar a altres punts d'Europa als quals es pot arribar per terra.

"La temporada va començar molt malament i acabarà malament. Comencem amb mesps d'abril i maig absolutament desastrosos, sorprenents; confiàvem en un repunt, però les xifres que esperàvem no arriben", ha lamentat Jiménez.

ABARATIR ELS AMARRAMENTS I REBAIXAR L'IVA

Jiménez ha assegurat que per poder ser competitius necessiten que al xàrter nàutic se li apliqui el tipus d'IVA reduït al 10 per cent que tenen altres serveis turístics, com l'hostaleria. Segons han explicat, el xàrter nàutic té la consideració de transport, i no de turisme, i per això se li aplica un IVA del 21 per cent.

Una altra de les principals reivindicacions de la patronal és la d'abaratir el cost dels amarraments. "S'està anant a un nivell de preus que farà que es mori d'èxit", ha lamentat Jiménez.

Apeam ha avisat que si la situació perdura es veuran obligats a plantejar-se una reducció de flota, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball. En aquesta línia, ha avisat que el de la nàutica és un sector en el qual hi ha "ocupació de bastant qualitat" amb important pes de contractes indefinits, a causa de l'especialització que requereixen els tècnics i el manteniment continu que exigeixen els vaixells.

Els empresaris també demanen continuar combatent el xàrter pirata, que els segueix "afectant" si bé "almenys no ha crescut" i fins i tot estimen que s'ha reduït lleugerament, encara que segueix sent "significatiu". A més, des d'Apeam han detectat que el xàrter nàutic il·legal ja no es publicita a portals web com abans, a causa de la por a sancions, i que els xàrter pirata intenten contactar amb les agències majoristes perquè "no els estan incloent i es veuen obligats a cercar altres camins".

EL VELER, L'OPCIÓ MÉS POPULAR

La major part de la clientela del xàrter nàutic balear és de perfil centreeuropeu, amb alguns europeus de l'est com a polonesos i russos, si bé "el client estrella segueix sent l'alemany", que sol tenir un "nivell nàutic mitjà-alt". La demanda espanyola és una minoria, entorn del 5 per cent.

Quant al tipus d'embarcació més demandada, l'opció més popular, amb un ampli percentatge, és el veler, fonamentalment d'entre 10 i 15 metres. Jiménez ha ressaltat que es tracta d'un tipus d'embarcació "molt respectuosa amb el medi ambient" ja que pot prescindir de l'ús de combustibles per impulsar-se pel vent.