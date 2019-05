Yllanes destaca la necessitat que la gent es mobilitzi el diumenge per evitar el que "tenen a Andalusia"

Publicado 23/5/2019 14:35:32 CET

EIVISSA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat d'Unides Podem al Govern, Juan Pedro Yllanes, ha destacat aquest dijous a Eivissa la "necessitat" que la gent es mobilitzi diumenge que ve perquè "el que ve és el que, per desgràcia, tenen a Andalusia".

Així, ha demanat als ciutadans que es mobilitzin "massivament" i omplin les urnes de paperetes d'Unides Podem "per tenir un govern de progrés quatre anys més".

Des d'Unides Podem a Eivissa han destacat que en anteriors legislatures el "bipartidisme sempre s'ha passat la pilota en temes tan importants com l'aigua". "Ha estat tanta la ceguera en polítiques que realment afectaven a les persones d'Eivissa, que problemes com l'habitatge o l'aigua s'han convertit en problemes històrics", han afegit, lamentant que a Eivissa "no surt aigua potable de l'aixeta".

La formació ha proposat, entre altres coses, remunicipalitzar els serveis de l'aigua i que els Ajuntaments tinguin disponibilitat i recursos perquè "aquest dret oblidat de la ciutadania els sigui retornat".

Quant a les inversions en depuradores, la candidata per Eivissa al Parlament, Gloria Santiago, ha lamentat que "no hi hagi hagut voluntat política de solucionar el problema en tots els anys anteriors del bipartidisme" i, per això, ha plantejat un pla d'inversions per reparar i actualitzar les depuradores.

Segons la formació volen "posar solució a aquests problemes, que ja són històrics a Eivissa". "Unides Podem és l'únic partit que garanteix que, de debò, la solució està en la voluntat política i pot oferir solucions la gent", han conclòs.