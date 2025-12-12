El 112 abre una convocatoria para la selección de gestores de emergencias

Archivo - Servicios de Emergencias 112. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha abierto un nuevo proceso de selección de personal temporal para cubrir vacantes en el puesto de gestor de emergencias con el objetivo de reforzar la capacidad operativa.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, las personas seleccionadas desarrollarán, entre otras, funciones de recepción, valoración y gestión de llamadas de urgencia y emergencia, activación y coordinación operativa de los recursos necesarios conforme a los protocolos establecidos, seguimiento de incidentes y registro de la información operativa en el sistema, así como coordinación y comunicación con los organismos y servicios integrados en el sistema de emergencias.

Las personas interesadas deben cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, que incluyen méritos relacionados con la gestión de emergencias, la formación mínima de bachiller, título técnico superior de ciclos formativos de grado superior, o título de técnico especialista de formación profesional de segundo grado o un título equivalente. En cuanto a las competencias lingüísticas se exige un certificado B2 de catalán.

El sistema selectivo comprende la valoración de méritos y una entrevista para evaluar la idoneidad de los aspirantes para el puesto. El procedimiento, los plazos, la documentación necesaria y el resto de instrucciones se encuentran descritos íntegramente en las bases publicadas en el BOIB.