La 14ª edición del Evolution Mallorca International Film Festival proyectará más de 130 películas de 30 países

Foto grupal en la presentación de la 14ª edición del Evolution Mallorca Internacional Film Festival. - EMIFF

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 14ª edición del Evolution Mallorca Internacional Film Festival (Emiff) se celebrará del 21 al 29 de octubre, días en los que se podrá disfrutar de 130 películas procedentes de una treintena de países.

La directora y fundadora del Emiff, Sandra Lipski, ha presentado este martes esta nueva edición, que reunirá a más de un centenar de cineastas de 30 países, con estrenos, homenajes a grandes nombres de la industria y un "completo programa profesional".

En una nota de prensa, la organización ha destacado que ocho de estos títulos son estrenos nacionales y 47 forman parte de la sección 'Made in Baleares', con la que el festival pretende "reafirmar su compromiso con el talento local".

Esta sección trata de destacar la creatividad de los cineastas isleños, además de consolidar a Mallorca como un "escenario de referencia" para la producción audiovisual y "brinda a los creadores baleares la oportunidad de presentar su trabajo ante una audiencia internacional".

"El Emiff es un festival 'boutique' que combina cercanía y proyección internacional, por lo que quiere ser un espacio en el que cineastas emergentes y consolidados crezcan al unísono, motivados por el poder transformador del cine", ha destacado Lipski.

El festival reconocerá a varios profesionales del mundo del cine. Entre ellos destaca la trayectoria al actor, director y guionista Steve Buscemi, que recibirá el Evolution Icon Award por ser uno de los intérpretes "más versátiles" de Hollywood con papeles icónicos en obras maestras como 'Reservoir Dogs', 'Fargo', 'The Big Lebowski' y la serie 'Boardwalk Empire', por la que ganó un Globo de Oro.

El director de fotografía Phedon Papamichael --nominado al Óscar-- recibirá el Cinematography Icon Award por su "excepcional sensibilidad hacia la luz y la composición". Papamichael ha dejado su huella en títulos como 'Nebraska', 'Ford v Ferrari', 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Walk the Line'.

El director español Julio Medem obtendrá el Evolution Vision Award, por su estilo "único y poético". "Medem revolucionó el cine nacional en los años 90 y 2000 con películas como 'Vacas', 'Los amantes del Círculo Polar' y 'Lucía y el sexo'", han destacado los organizadores.

Por su parte, la actriz hispano-sueca Ingrid García-Jonsson será galardonada con el Evolution New Talent Award 2025, por estar considerada como una de las voces "más frescas y prometedoras" del cine español.

García-Jonsson alcanzó reconocimiento internacional con 'Hermosa juventud', presentada en Cannes, seguida por títulos como 'Ana de día' y la comedia musical 'Explota explota'. Actualmente, interpreta el papel protagonista en la serie de Netflix 'Superstar' al "consolidar su versatilidad y proyección global".

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES

La sección Oficial de Largometrajes de este año reúne nueve títulos, cinco de ellos dirigidos por mujeres. La inauguración correrá a cargo de Alauda Ruiz de Azúa con 'Los Domingos', recién galardonada con la Concha de Oro en San Sebastián y se presentará 'Father Mother Sister Brother' de Jim Jarmusch, ganadora del León de Oro en Venecia.

También se disfrutará del estreno en España de 'Psycho Therapy', presentado por su productor y protagonista Steve Buscemi, con dos proyecciones el 22 de octubre y será la película de clausura en el Teatre Principal el 29 de octubre.

Otros títulos que se podrán visionar serán 'Tres Adioses' de Isabel Coixet, 'Vida Privada' de Rebecca Zlotowski, 'Alpha' de Julia Ducournau y 'The Time We Lost. The Life of Wishes' de Neele Leana Vollmar.

Cuatro películas compiten en la sección Debut Feature Films, una categoría dedicada a descubrir y celebrar las primeras obras de nuevos talentos internacionales.

Este año, el festival da la bienvenida a la directora estadounidense Alex Burunova con su impresionante ópera prima 'Satisfaction', desde Argentina llega Ernesto Rowe para presentar 'Where the River Ends', el director Evan Matthews debuta con 'Motherland', y el actor y director Greg Vrostos con su ópera prima 'Situations'.

Las proyecciones Spotlight se crean para destacar la carrera de un invitado especial, un tema o un país y este año se podrá disfrutar de un coloquio con el director fotografía de 'A Complete Unknown', Phedon Papamichael.

El documental 'Twiggy' se estrenará en exclusiva en España en Evolution Mallorca y la proyecció irá seguida de un coloquio con la protagonista, la modelo Twiggy, y la directora de la película, Sadie Frost.

El Emiff hace una pequeña incursión en el cine fantástico con el estreno de 'Together', de Michael Shanks, protagonizada por Alison Brie y James Franco. El documental 'Before the Flood' se proyecta como parte de la colaboración del festival con el ciclo Cine Consciente de la Mallorca Preservation Foundation. Otra de las charlas en las que se podrá participar es en la director Julio Medem, después de la proyección de 'Lucia y el sexo'.

En la sección de documental, la organización destaca diversos estrenos como el nuevo largometraje de Maxi Campo '21.000 palabras (un caperuto y dos collons)' y los nuevos trabajos de los cineastas mallorquines Domènec Boronat, con 'Llapis Horitzó', y Constança Amengual, con 'Una Casa'. Además, se podrá disfrutar del estreno exclusivo del documental 'Navis Romana' de Pere Salom sobre el extraordinario descubrimiento y la extracción del pecio de Ses Fontanelles, en colaboración con la Fundación 'la Caixa'.

Este año también se podrá disfrutar de 38 cortometrajes de 16 países que competirán en la sección principal. Junto a la competición, el programa incluye varias categorías singulares: New Talent Shorts, International Student Shorts, Made in Baleares Student Shorts y la sección de Experimental Shorts.

Por su parte, la programación de las Jornadas Profesionales del Festival de este año está diseñada para ofrecer "una combinación rica de inspiración, formación y networking, tanto para profesionales emergentes como consolidados del cine".

Entre los hitos destacan un Film Talk con el ganador del Evolution Icon Award, Steve Buscemi, y otro con la actriz Ingrid García-Jonsson, y la nueva sección Innovation Focus con la colaboración de Largo.AI, donde expertos analizarán el presente y el futuro de la IA en el cine.

Por quinto año consecutivo, habrá la mesa redonda de Women In Leadership, moderado por el podcast Girls on Film, que dará voz a figuras femeninas en posiciones de liderazgo en la industria audiovisual internacional.

La estrategia financiera cobra protagonismo en una sesión especial dedicada a la financiación de operas primas en el cine independiente, con algunos de "los nombres más relevantes" de la escena 'indie' en España.

De igual modo, habrá jornadas sobre la influencia de la IA en la interpretación, la elaboración de guiones o la promoción de cortometrajes en premios internacionales.

Las proyecciones tendrán lugar en espacios como el Palau de Congressos, CineCiutat, el Teatre Principal de Palma, Rialto Living, Port Adriano, Rívoli, CaixaForum, Gerhardt Braun Gallery, Estudi General Lul·lià y Es Baluard.

El Evolution Mallorca International Film Festival ofrece diferentes modalidades de entradas y acreditaciones, adaptadas tanto al público general como a profesionales de la industria y prensa. Las entradas y acreditaciones a esta 14ª edición del festival ya están disponibles en la web del festival.