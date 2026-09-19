Los 15 alumnos seleccionados para la Olimpiada de la Palabra 2026 comienzan la formación especializada en oratoria. - CAIB

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 15 alumnos seleccionados para la Olimpiada de la Palabra 2026 han comenzado este sábado la formación especializada en oratoria impartida por la doctora en Filología Clásica y profesora de la Escuela Europea de Luxemburgo, Bàrbara Pastor.

Los alumnos participantes cursan durante el curso 2026-2027 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades.

La Olimpiada de la Palabra 2026, organizada por la Conselleria tiene como objetivo principal fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de expresión oral y las competencias comunicativas, elementos considerados clave para el desarrollo académico, personal y cívico del alumnado.

Los alumnos presentaron su candidatura mediante una redacción de 300 palabras sobre temas de actualidad. Entre las candidaturas recibidas se han seleccionado 15 y los estudiantes elegidos participan en una formación especializada en oratoria durante el primer trimestre del curso.

Finalmente, en noviembre de 2026 tendrá lugar la prueba final, que consistirá en una exposición oral ante un jurado integrado por profesionales de la comunicación y representantes del ámbito educativo. Ese mismo día se celebrará también el acto de entrega de premios en el Conservatorio Superior de Baleares.

El concurso, en función del nivel educativo de los participantes, establece tres categorías de premios y reconoce institucionalmente a los alumnos galardonados con un diploma y un certificado de participación. Además, gracias a la colaboración de la Fundación Barceló, con la que se firmó un convenio, se otorgará una dotación económica complementaria a los primeros y segundos clasificados de cada categoría.