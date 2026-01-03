Unas 150 personas claman en Palma contra el "führer" Trump y se posicionan "no a favor de Maduro, si no de la paz" - EUROPA PRESS

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas se han concentrado este sábado en Palma contra la "total impunidad" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al que se refieren como un "führer", y para posicionarse "no a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si no de la paz".

La concentración ha tenido lugar a partir de las 18.00 horas en la plaza de España de Palma, y ha sido convocada por la Sumud Flotilla, Plataforma antirracista de Mallorca y Plataforma Mallorca per la Pau, que a su vez agrupa diferentes organizaciones, partidos y ONGs.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador de Mallorca per la Pau Salvador Martínez ha explicado que el motivo de la convocatoria de esta concentración ha sido la "sorpresa", que ha calificado de "absolutamente terrorífica y desagradable", del ataque perpetrado esta madrugada por Estados Unidos contra Venezuela.

Martínez ha reconocido que las entidades convocantes "aún están ordenando sus ideas", tras haber observado la "total impunidad" demostrada por una persona como el presidente de los EEUU, Donald Trump, al que ha descrito como un "führer" que "considera que el mundo es suyo y que los países son empresas a las que hay que extraer la riqueza para ellos, que son los que mandan".

En este sentido, ha denunciado la "impunidad bestial" con la que, a su juicio, ha actuado Estados Unidos, al "pisotear el derecho internacional y los derechos humanos".

Frente a ello, ha pedido a las organizaciones internacionales, como a la Unión Europea y a los gobiernos, entre los cuales al gobierno de España, que "manifiesten contundentemente un rechazo a estas acciones", que "son insoportables e intolerables".

Por otro lado, al ser preguntado por el hecho de que haya una parte del exilio venezolano que haya aplaudido la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el coordinador de Mallorca per la Pau ha querido dejar claro que entre las entidades convocantes "no se cuestiona si Maduro sí, o si Maduro no".

"No se está planteando el debate del régimen interno, de si Maduro lo lleva bien o no, lo que se está diciendo es que esto no es manera de solucionar los conflictos, que Estados Unidos no puede invadir ni cambiar gobiernos ni regímenes, otra cosa es si se está de acuerdo o no con el régimen de Maduro y la gente que ha venido aquí por qué ha venido", ha continuado Martínez.

"No estamos posicionándonos a favor de Maduro, si no a favor de la paz y de unas relaciones internacionales de otra manera, de cooperación, de diálogo y de distensión", ha subrayado.

Durante la concentración, los asistentes han exhibido pancartas con lemas como "fuera EEUU de Venezuela", "no a la guerra", "Trump asesino", "no más imperialismo" o "Trump = sangre x petróleo". Y, se han escuchado consignas como "vayánse al carajo, yanquis de mierda" u "OTAN no, bases fuera", además de otras como "viva Venezuela libre y soberana" y "nuestros muertos, sus guerras". La concentración ha finalizado con la lectura de un manifiesto por parte de los miembros de las entidades convocantes.