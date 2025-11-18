Unas 2.000 personas visitan las sedes del Consell durante el Open House Palma

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas han visitado las sedes del Consell de Mallorca durante el Open House Palma, un festival de arquitectura con motivo del cual la institución insular ha abierto por primera vez el edificio de las Hermanitas de los Pobres a la ciudadanía.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que unas 2.000 personas han visitado este fin de semana los edificios de la institución insular que se sumaron a la iniciativa Open House Palma. En esta edición, el Consell abrió por primera vez las puertas de las Hermanitas de los Pobres a la ciudadanía. Más de 500 personas visitaron este inmueble emblemático adquirido por la institución insular para ampliar la red pública de servicios sociales.

Durante la iniciativa también se han podido visitar otros edificios de la institución insular, como el Palau del Consell, el Centro Cultural la Misericordia, la Llar de la Infància, el Teatre Principal de Palma o el Museu de Mallorca.

Los ciudadanos pudieron disfrutar de visitas guiadas con las cuales pudieron visitar los rincones más desconocidos de estos inmuebles, que normalmente tienen el acceso restringido. El Palau del Consell fue el edificio más visitado, con 530 personas. El Centro Cultural la Misericordia recibió casi 400 visitas, mientras que el Teatre Principal recibió 237. Por su parte, al Museu de Mallorca acudieron 140 visitantes y 72 a la Llar de la Infància.

ÉXITO DE VISITAS A LAS HERMANITAS DE LOS POBRES

El Consell ha adquirido este año las Hermanitas de los Pobres, un edificio muy querido por los palmesanos. Tras un trabajo intenso, el nuevo centro sociosanitario de referencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials está destinado a ampliar las plazas públicas de atención a la dependencia y otros servicios impulsados por el IMAS.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que "se abren las puertas de las Hermanitas de los Pobres para que la ciudadanía pueda conocer el nuevo espacio adquirido por la institución insular esta legislatura, que pretende reforzar los servicios sociales de la isla y ser un referente sociosanitario".

"Estas iniciativas sirven para que la gente pueda conocer de cerca las instituciones, una forma de acercarlas a la ciudadanía", ha añadido el presidente.

La iniciativa de abrir los edificios más emblemáticos se enmarca en el compromiso del Consell de fomentar la transparencia y la participación ciudadana, y valorar el patrimonio insular. Se suma así a otras instituciones y entidades que forman parte del Open House Palma 2025.