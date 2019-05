26M- Junta Electoral rectifica 11 mesas donde el PSIB detectó errores y los socialistas podrían recuperar la alcaldía

Publicado 29/05/2019 12:33:39 CET

IBIZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Ibiza ha rectificado las 11 mesas electorales donde el domingo se detectaron posibles irregularidades, por lo que los socialistas podrían recuperar la alcaldía de Vila.

Así han informado a Europa Press fuentes del partido, que han señalado que a las 13.00 horas el PSOE de Ibiza dará una rueda de prensa para revelar más detalles de este suceso.

La Junta Electoral se ha reunido este miércoles en Ibiza con el objetivo de esclarecer si hubo algún error informático en el volcado de datos del municipio de Ibiza, lo que afectaría a los resultados que, el domingo, alzaron al PP como la fuerza más votada con siete regidores, seguido del PSIB, con seis.

El PSIB había solicitado las actas de las distintas mesas para revisar el recuento, al haberse percatado de que en 11 no coincidía el registro manual con los datos volcados posteriormente.

La incidencia, "no intencionada" según el PSIB, no afectaría sólo a los socialistas y al PP, sino al resto de formaciones. Desde el PSOE de Ibiza explicaron también que les corresponderían casi 1.100 votos más contabilizados para Proposta per Eivissa.