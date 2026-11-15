El PP defiende el "valor doble" de su papeleta para "reconstruir España" y "proteger las fronteras"

Los candidatos del PP a las Cortes el 29N Antònia Roca y Sebastià Sagreras, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens. - PP

PALMA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha señalado que el voto por su formación en las elecciones generales del 29 de noviembre tiene un valor "doble", que serviría para "reconstruir España", luchar contra las mafias que "usan el drama humano de la migración" y "proteger las fronteras".

La secretaria general de PP Europeo, Dolors Montserrat, ha hecho este alegato en favor de su partido durante un acto de campaña celebrado este domingo en el puerto de Palma, frente a las carpas desplegadas para atender a los migrantes llegados a la isla.

La dirigente 'popular' europea ha criticado que el Gobierno central haya convertido la infraestructura portuaria en un punto que "las mafias utilizan para el drama humano de la migración" y ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su mitin de este sábado en Palma "no hablara ni un segundo" de uno de los "grandes problemas" de Baleares, como, a su juicio, es la "migración irregular".

Esto ha afirmado que habría sucedido por que Sánchez es "cómplice" de estas mafias que han convertido el Mediterráneo y el océano Atlántico en "un cementerio" pero también porque es un "súbdito arrodillado" del rey de Marruecos, Mohamed VI, a quien ha acusado de "invasor".

Montserrat ha apuntado que esto habría convertido a Sánchez en un "paria" en la UE, una institución que ha sostenido que está "decidida" a luchar contra la migración irregular al estar gobernada por el PP.