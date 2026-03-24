Unas 30 personas se concentran para apoyar a los encausados del 'Cas Barraquer', que acaba con multa de 3.000 euros

Concentración del Sindicat de l'Habitatge de Palma frente a los juzgados de Vía Alemania. - EUROPA PRESS

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una treintena de personas se han concentrado frente a los juzgados de Vía Alemania para solidarizarse con las personas enjuiciadas por un desahucio ocurrido en 2022 --procedimiento denominado como 'Cas Barraquer'--, que ha finalizado con multas por un montante total de 3.000 euros por un delito de resistencia.

El Sindicat de l'Habitatge de Palma (SHP) ha convocado esta movilización este martes frente a los tribunales, donde han desplegado una pancarta en la que se podía leer "la represión solo nos hará más fuertes" y han cantado consignas como "ni gente sin casa, ni casas sin gente".

El portavoz del SHP, Miquel Durán, ha explicado que el proceso se remonta a 2022, con un desahucio en el que se detuvo a una persona y se encausó a ocho personas por los supuestos delitos de atentado a la autoridad y lesiones a los policías locales que acudieron a ejecutar el lanzamiento.

Por estos hechos, la Fiscalía inicialmente solicitaba más de diez años de cárcel y alrededor de 15.000 euros de multa para el conjunto de los procesados. Finalmente, este martes se ha celebrado el juicio en el que las partes han llegado a un acuerdo por el que aceptaban la catalogación de los hechos como un delito de resistencia a la autoridad, con multas por la citada cantidad.

Durán ha indicado que han optado por este acuerdo, ya que, a su modo de ver, lo que se solicitaba era una "pena desmesurada" e iniciar un proceso penal por lo que ocurrió era "una aberración".

"Se ha llegado a un acuerdo por la resistencia pasiva, aunque el SHP piensa que la resistencia no debería ser delito y menos por defender que una familia en situación precaria de quede en la calle", ha remarcado.