El 53% de los palmesanos encuestados sintieron representados sus gustos musicales durante Sant Sebastià

Publicado 20/02/2018 13:20:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 53 por ciento de los palmesanos encuestados sintieron representados sus gustos musicales durante Sant Sebastià, según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Palma en que han participado un total de 421 personas, si bien se han considerado válidas 326.

Concretamente, entre los encuestados, se sintieron muy representados el 14,42 por ciento, frente al 2,41 por ciento de otros años; el 38,96 se sintieron bastante representados (frente al 34,64 por ciento); el 26,38 por ciento no se sintieron muy representados (frente al 57,01 por ciento); y el 19,02 por ciento no se sintieron nada representados (frente al 5,92 por ciento).

En un comunicado, el Consistorio palmesano ha asegurado que la valoración ciudadana sobre la Verbena de San Sebastián 2018 ha mejorado respecto a otras ediciones.

Entre otros aspectos, la encuesta indica que seis de cada diez personas percibieron un cambio de la programación musical. Así, a la pregunta 'Ha notado un cambio en la programación musical de este año', el 44,17 por ciento de los encuestados manifestaron que 'Sí bastante', el 15,03 por ciento que 'Sí, mucho', mientras que el 29,14 por ciento respondieron que 'No mucho', un 6,75 por ciento 'No nada' y un 4,91 por ciento 'No sabe/no contesta'.

Respecto a la valoración del grado de satisfacción con la verbena, la puntuación media de este año ha mejorado ligeramente al pasar del 2,58 al 2,76 sobre 4.

Asimismo, los aspectos mejor valorados de la Verbena son la ampliación de horarios, el ambiente y la organización. En cuanto a las plazas, la más concurrida por los encuestados fue Joan Carles I (62,58 por ciento), Plaza Mayor (36,81 por ciento) y Plaza España (33,12 por ciento).

En este sentido, la regidora de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial, Eva Frade, se ha mostrado "satisfecha" de que el cambio de modelo haya sido percibido de forma "positiva" por la mayor parte de la ciudadanía.

"Todo esto, unido a una mayor asistencia de público a la Verbena, con 38.000 asistentes y a otras actividades nuevas en el programa de fiestas como la Nit de l'Humor o los conciertos en las barriadas, que han tenido el apoyo por parte del público nos animan a seguir hacer trabajo para que Palma tenga unas fiestas patronales de las que la gente se sienta orgullosa", ha dicho.