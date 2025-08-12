El 57% de los jóvenes en Baleares sigue viviendo con sus padres y la emancipación suele llegar después de los 30 años

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 57 por ciento de los jóvenes en Baleares vive todavía con sus padres y la emancipación residencial suele llegar después de los 30 años, según datos ofrecidos por el Institut Balear de la Juventut (IbJove).

En este sentido, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha destacado este martes su compromiso para "visibilizar las necesidades, intereses y retos de los jóvenes" y facilitarles "herramientas tangibles para inspirar políticas efectivas", en el marco del Día Internacional de la Juventud, celebrado cada 12 de agosto.

Además de los datos de emancipación, el IbJove presenta una panorámica sociodemográfica que sitúa a los jóvenes de entre 15 y 29 años en un 16,5 por ciento de la población total de Baleares, lo que representa a más de 194.000 personas, cifra que se eleva hasta el 23,5 por ciento si se incluyen a los jóvenes de hasta 34 años (más de 276.000).

En cuanto al ocio y consumo digital, el 39,6 por ciento de los jóvenes dedica entre una y tres horas a Internet durante el fin de semana por ocio, mientras que un 15,1 por ciento pasa más de cinco horas conectados.

Sobre esta realidad, la consellera del ramo, Sandra Fernández, ha afirmado que "estos datos no son solo números". "Son las vidas de nuestros jóvenes", ha defendido, tras asegurar que la Encuesta y el Anuario de la Juventud de Baleares permiten "escucharles con voz propia y actuar para que sus aspiraciones se conviertan en realidad".

El Día Internacional de la Juventud, instaurado por las Naciones Unidas en 1999, busca "reconocer el papel clave que juegan las personas jóvenes en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo" y fomentar la conciencia social sobre los retos a los que se enfrentan, además de impulsar su participación activa en todos los ámbitos.