Unas 600 personas acuden a la concentración por la mujer asesinada en Palma y exigen actuar contra la violencia machista

Actualizado 17/11/2018 21:23:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 600 personas han asistido este sábado a la concentración por la mujer apuñalada en Palma por su expareja, donde se ha leído un manifiesto con el que se ha exigido a las administraciones y a toda la sociedad en general que actúen para combatir la violencia machista.

En la primera fila de la concentración, en el céntrico Passeig del Born, han estado presentes los compañeros de la mujer asesinada, visiblemente afectados y vistiendo el uniforme rojo de la tienda donde fue asesinada la mujer.

Al acto han asistido autoridades como la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, la directora del Instituto Balear de la Mujer, Rosa Cursach, la directora insular de Igualdad, Nina Parrón, diputados del Parlament y concejales de Palma, entre otros.

La concentración había sido convocada por el Lobby de Dones y secundada por otros colectivos feministas y ha comenzado a las 20.00 horas. El Lobby de Dones convoca este tipo de actos cada vez que se produce un crimen machista, si bien son conscientes de que tiene "un valor solamente simbólico", en palabras de una portavoz, Esperança Bosch.

"No podemos quedarnos en casa tranquilamente sabiendo que hoy hay dos niñas que se han quedado sin madre porque un hombre no aceptó que una mujer le dijera que no le quería", ha declarado Bosch. La portavoz ha calificado lo ocurrido de "intolerable" y ha recordado a las 45 víctimas asesinadas en casos de violencia machista este año.

"Hoy venimos a rendir tributo a una mujer que ha dicho basta y le ha costado la vida", arrancaba el manifiesto que ha leído una de las cofundadoras del Lobby de Dones, Àngels Fermoselle.

El manifiesto ha proseguido lamentando que "nunca se hará justicia, porque la única posible es volver atrás un año y que nunca Sacri [la mujer asesinada] hubiera iniciado esta relación perniciosa".

Además, las organizaciones convocantes han reivindicado "la necesidad de educar desde la infancia"; que la ley "proteja a las mujeres y castigue a los machistas maltratadores"; y que la protección de las mujeres "se ponga en la agenda política y se dote de presupuesto suficiente".

En particular, han alertado de que los Juzgados de Violencia contra las Mujeres "están desbordados por falta de personal". De hecho, uno de estos Juzgados tuvo que ser suspendido de reparto en Palma por la falta de funcionarios este año.

Además, las organizaciones feministas han apelado a la sociedad como "agente activo" para rechazar y alarmarse de toda actuación machista.

LA APUÑALÓ EN SU LUGAR DE TRABAJO

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17.00 horas de este viernes. El hombre se dirigió al local comercial de la calle Aragón de Palma, donde la víctima se encontraba trabajando, y la apuñaló. Según informó la Policía, le asestó varias cuchilladas en el pecho con un arma blanca de gran tamaño.

Tras el suceso, el sospechoso, que tiene unos 45 años y es vigilante de seguridad, huyó y después fue detenido en la calle Lledoner, muy cercana al lugar de los hechos.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia básica y otra avanzada del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) 061. Los efectivos sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima pero, a pesar de los esfuerzos, no la pudieron estabilizar y falleció.