Unas 600 personas participan en la Semana Europea del Reciclaje organizada por el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 600 personas de todas las edades han participado en la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) 2025, organizada por el Consell de Mallorca, en esta ocasión centrada en la reutilización, reparación y reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, acompañado por la directora insular de Residuos, Margalida Roig, ha asistido este viernes a un 'show cooking' ofrecido por la chef Cati Pons, en el espacio gastronómico del mercado del Olivar de Palma, una cita a la que han asistido alumnos del primer curso del ciclo de grado medio de FP intensiva de cocina del CIFP Juníper Serra, donde han degustado un menú completo elaborado con ingredientes locales.

Bestard ha destacado la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, especialmente entre los niños que han asistido a los cuentacuentos y los jóvenes estudiantes que han aprendido hábitos de prevención, reutilización en el ámbito gastronómico y conocimiento de la ventaja que representa consumir productos de kilómetro cero, lo que se traduce en un menor impacto ambiental.

"Durante toda la semana hemos celebrado acciones que han permitido profundizar en la concienciación y los valores que representan el reciclaje, a fin de que, entre todos, podamos hacer una gestión óptima de los residuos que generamos y contribuir a cuidar y preservar nuestro medio ambiente", ha añadido Pedro Bestard, quien ha remarcado que la finalidad es convertir residuos en recursos y saber cómo alargar la vida de muchos electrodomésticos que se utilizan en el día a día.

La iniciativa, promovida por la Dirección Insular de Residuos y la Fundació Deixalles, ha contado en esta edición con una programación de 27 actividades, dirigidas a todos los públicos y distribuidas por diversos municipios de la isla.

Así, Mallorca ha acogido, entre el 22 y el 30 de noviembre, talleres de cocina en vivo para aprovechar al máximo los alimentos; cuentacuentos para sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de reciclar y cuidar nuestro planeta y talleres prácticos de reparación de pequeños electrodomésticos.

Unas 600 personas han participado en las distintas actividades que se han desarrollado en mercados municipales de Palma (Santa Catalina y Olivar) y Alcudia, con talleres de cocina de aprovechamiento y utilización de producto local; en los seis talleres de reparación celebrados en el centro Deixalles Inca, especializado en la recuperación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, así como en las 17 sesiones de cuentacuentos infantiles en bibliotecas municipales y centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP) de la isla.