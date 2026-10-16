Unas 86.000 personas en Baleares disponen de 680 euros al mes para hacer frente a las necesidades básicas

Archivo - Una voluntaria de la ONG Mensajeros de la Paz prepara bolsas de comida para entregar a personas necesitadas. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 86.000 personas disponen de 680 euros mensuales para hacer frente a sus necesidades básicas en Baleares, y, además, otras 190.000 se encuentran actualmente en situación de pobreza.

Así lo ha explicado este viernes en declaraciones a la prensa el presidente de EAPN Baleares, Xavier Torrens, quien ha señalado que los motivos principales de la pobreza en la comunidad son la precariedad en la vivienda y la falta de garantía de ingresos.