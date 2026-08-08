Abaqua encarga los trabajos para reducir averías y garantizar el suministro en un tramo de la red que abastece Pollença - CAIB

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha aprobado este jueves, en su consejo de administración, el encargo a Tragsatec de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación de un tramo de la conducción que conecta la instalación desaladora de agua de mar (IDAM) de Alcúdia con el depósito de Can Puig, en Pollença.

La actuación tiene como objetivo reducir las averías que se han registrado de forma reiterada durante los últimos meses y reforzar la garantía del suministro de agua potable al municipio de Pollença, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Esta infraestructura forma parte del sistema de abastecimiento en alta gestionado por Abaqua y constituye una pieza clave para asegurar el servicio al municipio.

Los trabajos incluirán la redacción del proyecto de ejecución, la rehabilitación interior de los tramos más deteriorados de la tubería, la reposición de los terrenos afectados y la instalación de un sistema para absorber las sobrepresiones de la conducción (calderín antiariete), con el objetivo de reducir el riesgo de nuevas incidencias.

La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 990.284 euros y abarcará un tramo de casi un kilómetro de longitud. Paralelamente, Abaqua ya estudia una segunda fase para actuar sobre otro tramo de características similares.

La rehabilitación se llevará a cabo mediante una técnica sin zanja, que consiste en introducir una tubería flexible de polietileno de alta densidad reforzada con fibra en el interior de la conducción existente. Esta solución permitirá recuperar e incrementar la resistencia de la tubería con una afección mínima sobre el entorno.

Desde la primavera de 2025 se han registrado averías recurrentes, especialmente en el tramo comprendido entre el depósito de Can Planes y la estación de bombeo hacia Pollença.

En los últimos trece meses se han llevado a cabo 17 reparaciones, con una concentración significativa de incidencias en un mismo sector, lo que pone de manifiesto la necesidad de una actuación estructural que vaya más allá de las intervenciones puntuales.

Los informes técnicos atribuyen estas incidencias a una combinación de factores, entre los que destacan el envejecimiento prematuro de la tubería, las elevadas presiones de servicio en determinados tramos y la ausencia de un sistema capaz de absorber las sobrepresiones generadas durante el funcionamiento de la instalación.

La aprobación de este encargo, junto con otras tres actuaciones complementarias destinadas a mejorar el funcionamiento de la conducción y garantizar la respuesta ante posibles incidencias mientras se ejecutan las obras, fue trasladada este miércoles al Ayuntamiento de Pollença durante una reunión entre el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; el alcalde de Pollença, Martí March; responsables municipales y representantes de la empresa pública Emser.