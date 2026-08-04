Abaqua reduce con energía solar el consumo eléctrico de la principal estación de bombeo de aguas residuales de Eivissa. - CAIB

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha instalado 78 paneles fotovoltaicos en la principal estación de bombeo de aguas residuales de Eivissa.

La actuación permitirá reducir de forma significativa el consumo eléctrico de esta infraestructura, encargada de impulsar las aguas residuales hasta la estación depuradora para su tratamiento, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

La nueva instalación producirá más de 61.000 kWh de energía renovable al año, que se consumirán directamente en la propia estación. De este modo, se reducirá la electricidad que debe obtenerse de la red y el impacto ambiental asociado al funcionamiento de este servicio esencial.

Esta actuación incrementa la eficiencia energética de una infraestructura que opera de forma ininterrumpida durante todo el año y que cobra especial relevancia durante los meses de verano, cuando aumenta el volumen de aguas residuales que debe gestionar el sistema.

La instalación fotovoltaica se suma a otras medidas que Abaqua, junto con la UTE formada por Facsa, Islasfalto y el grupo Juan Bufí, impulsa para reducir el consumo energético y el impacto ambiental del servicio.

Entre ellas se encuentran el uso de una flota de vehículos de cero emisiones y la producción de agua caliente sanitaria mediante energía solar térmica.

Con estas actuaciones, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua continúa avanzando en la gestión más eficiente de las infraestructuras de depuración de las Islas y en la obtención de la certificación del servicio conforme a la norma ISO 50001 de gestión de la energía.