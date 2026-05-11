Abierta la convocatoria de las ayudas 'Cuota Cero' para autónomos: requisitos y plazos

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en rueda de prensa - CAIB

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía destinará cerca de 1,6 millones de euros en 2026 a una nueva convocatoria de ayudas 'Cuota Cero' para autónomos.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 10 de mayo al 10 de junio, ambos incluidos, siempre que no se agote previamente el crédito disponible, y se concederán por orden de entrada.

Según ha destacado la Conselleria tras la presentación de la nueva convocatoria, estas ayudas permiten subvencionar las cuotas a la Seguridad Social devengadas entre el 1 de marzo de 2024 y el 30 de abril de 2026.

Las subvenciones contemplan la financiación del 100% de la cuota reducida durante el primer año desde el alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y también del 100% de la cuota reducida entre el mes decimotercero y el vigésimo cuarto, siempre que los rendimientos netos anuales sean inferiores al salario mínimo interprofesional.

También incluyen la financiación del 50% de las cuotas correspondientes al tercer año de cotización, entre el mes vigésimo quinto y el trigésimo sexto, con un máximo de 175 euros mensuales.

En el caso de las cuotas correspondientes al primer y segundo año de cotización, la ayuda cubrirá hasta un máximo equivalente a la cuota reducida estatal vigente en cada ejercicio. Para las cuotas correspondientes a 2024 y 2025, este importe será de hasta 80 euros mensuales.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas residentes en Baleares que hayan iniciado una actividad por cuenta propia y estén dadas de alta de manera ininterrumpida en el RETA, o en una mutualidad profesional alternativa, hasta la fecha de presentación de la solicitud.

También podrán acceder a estas ayudas las personas que no hubieran estado dadas de alta como autónomas en los dos años inmediatamente anteriores al inicio de la actividad.

Asimismo, podrán beneficiarse los autónomos del mar incluidos en el grupo primero de cotización y las personas profesionales colegiadas que cotizan mediante mutualidades alternativas al RETA, siempre que residan y desarrollen su actividad económica en las Islas.

Según ha destacado el conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, la medida permitirá cubrir hasta tres años de cuotas a la Seguridad Social para favorecer el emprendimiento y la consolidación de nuevos proyectos empresariales.

"El Govern sigue cumpliendo con las personas trabajadoras autónomas y con quienes quieren emprender en nuestra comunidad", ha subrayado el conseller, agregando que la nueva convocatoria contribuirá a facilitar el inicio de nuevos proyectos empresariales y a ofrecer más estabilidad y garantías durante los primeros años de actividad.

Esta convocatoria se enmarca en las políticas de apoyo al trabajo autónomo impulsadas por el Govern con el objetivo de facilitar el inicio y la consolidación de nuevos proyectos empresariales, favorecer el emprendimiento y contribuir al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en el territorio.