Abierto el plazo para pedir las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo de la flota pesquera

El Govern destina 750.000 euros a compensar el sobrecoste del gasóleo de la flota pesquera - CAIB

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas dotada con 750.000 euros para compensar al sector pesquero profesional de Baleares por el incremento del precio del gasóleo derivado de la guerra en Oriente Medio.

La convocatoria, publicada este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), está financiada al 100% con fondos de la Comunidad Autónoma y forma parte de las medidas extraordinarias impulsadas por el Govern para reducir el impacto del aumento de los costes de producción sobre el sector primario.

La Conselleria hs subrayado en una nota de prensa que el combustible representa uno de los principales costes de explotación de la flota profesional y el incremento de su precio afecta directamente a la rentabilidad de la actividad pesquera.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado que el Govern asumió el compromiso de dar respuesta al incremento extraordinario de los costes que estaba afectando a la flota y que ahora lo cumple con 750.000 euros de ayudas directas.

"Nuestro objetivo es que los pescadores no tengan que asumir solos las consecuencias de una situación internacional que no depende de ellos", ha señalado, agregando que la flota de las Islas es mayoritariamente artesanal y desarrolla una actividad esencial desde el punto de vista económico, social y alimentario.

Según Simonet, ante situaciones extraordinarias que afectan a la rentabilidad de las embarcaciones, "el Govern debe estar al lado del sector y dar una respuesta basada en los costes reales que asumen los profesionales".

La convocatoria parte del análisis que ha realizado la Dirección General de Pesca sobre la evolución del precio del combustible. El estudio concluye que entre el 9 de marzo y el 14 de junio se produjo una diferencia sustancial entre el precio de referencia del gasóleo pesquero establecido por el Gobierno y el precio que tuvieron que pagar los armadores en los surtidores de Baleares.

En concreto, una vez descontada la compensación de 0,20 euros por litro concedida por el Estado, el estudio determina que los armadores de las Islas continuaron asumiendo un sobrecoste medio de 0,204 euros por litro.

Ante esta situación, el Govern ha establecido una compensación equivalente a 0,20 euros por litro, que se articula mediante un sistema de baremos por día de actividad pesquera en función de la modalidad de pesca y de la eslora de cada embarcación.

Así, las cuantías oscilan entre los 30,25 y los 170,74 euros por día de actividad en el caso de las embarcaciones de arrastre; entre los 8,02 y los 83,22 euros para las de pesca de cerco; entre los 21,97 y los 56,23 para las de palangre, y entre los 6,51 y los 8,98 euros para las embarcaciones de artes polivalentes, según su eslora.

Pueden beneficiarse de estas ayudas los armadores de las embarcaciones que hayan desarrollado la actividad pesquera durante el periodo subvencionable, comprendido entre el 9 de marzo y el 14 de junio, ambos incluidos.

Los embarcaciones deben tener el puerto base en las Islas, estar inscritas en la lista tercera del Registro general de la flota pesquera, y disponer de licencia para alguna de las modalidades de pesca incluidas en la convocatoria.

El importe máximo de la ayuda será de 40.000 euros por beneficiario y la concesión se realizará mediante concurrencia no competitiva, de manera que podrán acceder a las ayudas todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

En caso de que el importe total de las solicitudes supere los 750.000 euros disponibles, las cuantías se reducirán proporcionalmente hasta agotar el crédito.

El plazo para presentar las solicitudes comienza este domingo y permanecerá abierto hasta el 2 de octubre. La tramitación se realizará íntegramente por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Govern.

Esta nueva línea se enmarca en el conjunto de medidas extraordinarias aprobadas por el Govern para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio que, en total, superan los 160 millones de euros.