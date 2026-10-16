Un acertante Es Castell (Menorca) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 16 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 16 de octubre, ha dejado un premio de un millón de euros en el municipio de Es Castell en Menorca.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GSF54318, ha sido validado en la Administración de Loterías nº1, situada en San Jorge, 39 C.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 16 de octubre, ha estado formada por los números 15, 7, 35, 22 y 16. Las estrellas son 6 y 4. La recaudación ha ascendido a 47.991.642,60 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) el fondo de premios destinado a esta categoría incrementa el de la inmediata inferior.

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº413 de Madrid, situada en Marqués de Zafra, 38.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 59 millones de euros.