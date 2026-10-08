Acreditan a 149 profesionales para realizar valoraciones de dependencia en Baleares - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha acreditado a 149 nuevos profesionales como técnicos de valoración y que, por tanto, están capacitados para poder aplicar el baremo de valoración de la dependencia (BVD).

Este año se han celebrado dos ediciones de esta formación impulsada por la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Baleares, la última de las cuales tuvo lugar la pasada semana.

Los dos cursos que han tenido lugar este año en Mallorca, con un total de 60 profesionales, se suman a los 65 profesionales de Mallorca y a los 24 de Menorca que superaron el curso a finales de 2025, ha detallado la Conselleria en un comunicado.

Los cursos de habilitación para profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) tienen como objetivo reforzar la capacidad operativa del sistema y reducir las listas de espera en la valoración de la dependencia.

Están dirigidos a profesionales con titulación universitaria sociosanitaria de grado medio o superior de terapia ocupacional, enfermería, fisioterapia, trabajo social, educación social o psicología, entre otros.

Tienen una duración de 15 horas y abordan de manera integral el procedimiento de dependencia, incluyendo la fase de valoración (BVD y EVE), la fase del Programa Individual de Atención (PIA), el análisis de la situación actual y la evaluación de la dependencia.