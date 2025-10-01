La actividad en el Hospital Can Misses funciona al 99,5% en estos momentos, según la consellera

Varias personas y la UME apartan motos de una calle anegada de agua tras las lluvias - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado en Ibiza que en estos momentos la actividad en el Hospital Can Misses funciona al 99,5 por ciento tras las lluvias de este martes.

La consellera ha mostrado en Ibiza su solidaridad hacia las personas afectadas por las lluvias. Según ha explicado tras recorrer zonas afectadas por las inundaciones, García ha comprobado el estado del laboratorio o de la zona de diálisis, así como las consultas que han sufrido daños.

Según ha dicho, los equipos más delicados prácticamente están recuperados al 100 por 100. Así, ha querido agradecer la labor de los profesionales del Hospital que "se implicaron en cuidar aquellas cosas que consideraron importantes".

A pesar de la situación, el laboratorio de urgencias estuvo este martes funcionando, según ha dicho García, quien ha resaltado la colaboración con Gsaib y el personal del 061, con situaciones que se recitó a pacientes "para protegerlos a ellos", principalmente en el centro de salud de Vila.

Las visitas de pacientes de hemodiálisis, así como de otras consultas, serán reprogramadas.

En estos momentos, se valoran los daños que pueda haber sufrido el hospital. Según la consellera, se mojaron equipos informáticos, este miércoles ya repuestos.