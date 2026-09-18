Los actos del Día de la Movilidad y el Triatlón Puerto de Palma obligarán cerrar calles y carreteras este fin de semana

Archivo - Bus eléctrico de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico para este sábado y domingo 20 de septiembre, con motivo de la celebración de la Diada de la Movilidad y del Stellantis&You Triatlón Puerto de Palma, respectivamente.

Estas actividades implicarán afectaciones de tráfico y desvíos de líneas de transporte público en diferentes puntos de Palma, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante la jornada del sábado se producirán restricciones de tráfico en el centro de Palma desde las 08.00 hasta las 16.00 horas. En concreto, permanecerá cerrado al tráfico la calle Unió, desde la plaza de Juan Carlos I hasta la calle de la Riera, así como el paseo del Born, en sentido Juan Carlos I desde la plaza de la Reina.

Por otro lado, el domingo se producirán restricciones a la circulación entre las 06.30 y las 14.30 horas. Durante este periodo permanecerá cerrado en ambos sentidos el paseo Marítimo, entre Monsenyor Palmer y Manuel Azaña. También estará cerrada en ambos sentidos la avenida Argentina, entre el paseo Marítimo y la calle Anníbal.

Asimismo, se cerrará en ambos sentidos la calle Joan Maragall, entre la incorporación de la autopista de Llevant y la rotonda de s'Àncora. Con motivo de estos cierres, el tráfico procedente del aeropuerto se redirigirá hacia Manuel Azaña, el procedente de Avenidas hacia el mar se desviará por Joan Maragall y Manuel Azaña hacia la autopista de Llevant (Ma-19).

En el paseo Marítimo, en dirección al aeropuerto, el tráfico se desviará hacia Monsenyor Palmer, mientras que en Monsenyor Palmer, en dirección al mar, se desviará hacia el paseo Marítim en dirección a Andratx.

En la bajada de la avenida Argentina, se establecerá un corte a la altura de la calle de Caro, para desviar el flujo hacia Teodoro Llorente. Por su parte, en la calle de Llucmajor, el tráfico se dirigirá hacia la Autopista de Llevant a la altura de la Rotonda de s'Àncora.

DESVÍOS EN LA EMT

Por su parte, la EMT ha previsto para el sábado 19 que se anulen las paradas 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108 y 1048. Se prevé que a partir de las 16.00 horas aproximadamente las líneas puedan retomar sus rutas habituales.

La jornada empezará a las 10.00 horas y, durante toda la mañana, se sucederán actividades familiares como pintacaras, juegos tradicionales de madera o el circuito de seguridad viaria de la Policía Local de Palma.

En la plaza central, a las 10.00 horas se impartirá una clase de swing para todos los niveles, a las 11.00 horas cuentacuentos, a las 12.00 horas minidisco y, posteriormente, a las 13.00 horas, clase de zumba con Mallorcashakes.

Por su parte, Caixaforum colaborará con diferentes talleres infantiles entre las 10.00 y las 14.00 horas. También estarán presentes la Fundación Social ONCE con actividades de sensibilización y el Banco de Sangre y Tejidos.

La EMT Palma mostrará además sus nuevos autobuses eléctricos y ofrecerán actividades relacionadas con la movilidad sostenible, mientras que Emaya realizará talleres participativos. También la SMAP dispondrá de un punto informativo, y eMallorcaExperience desarrollará talleres de movilidad sostenible.

En la zona de la Estación Intermodal, los más pequeños podrán disfrutar del 'trenet' de los Amics del Ferrocarril durante toda la mañana y también se podrá visitar el Centro de control de tren y metro de SMF, entre otros de otras actividades.

Por otro lado, el domingo 20 de septiembre, con motivo de la celebración del Stellantis&You Triatlón Puerto de Palma se producirán también desvíos de la EMT entre las 06.30 y las 14.00 horas. Las líneas afectadas serán las líneas 18, 25, 35, 23, 31 y A1.