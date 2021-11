El acusado de abusos a su hija dice que "nunca sería capaz de hacer eso" y atribuye la denuncia a "una artimaña"

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de abusar sexualmente de su hija cuando era menor de edad ha negado este miércoles los hechos ante un tribunal, asegurando que "nunca sería capaz de hacer eso", y ha defendido que "todo es una artimaña" por parte de su expareja y su hija para "sacarle de en medio".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha acogido este miércoles el juicio contra el hombre, de 59 años, por presuntamente abusar sexualmente de su hija en Mallorca cuando tenía nueve años. La Fiscalía pide para él 12 años de prisión.

Durante la sesión, el procesado ha explicado que vivió en dos etapas con su hija, ya que se fue de casa "por relaciones personales" poco después de que naciera y, años después, volvió tras reconciliarse con la madre. Con todo, ha insistido en que nunca se quedaba a solas con la menor.

Asimismo, el acusado ha manifestado que, durante el tiempo que estuvo ingresado en el hospital, la pequeña accedió a cuidarle voluntariamente, un hecho que la madre ha ratificado en el juicio.

"NO VOLVERÍA A DEJAR QUE SE ACERCARA A MI HIJA"

En calidad de testigo, la madre de la víctima ha señalado que se enteró de los presuntos abusos a su hija por parte del padre años después de que sucedieran, en 2017.

"Le dije que no volvería a dejar que se acercara a mi hija, él me dijo que no era verdad, que la niña se lo había inventado y que no la creyera", ha manifestado la mujer.

Además, ha asegurado que, en un primer lugar, su hija contó lo sucedido a una maestra de la escuela, con la que posteriormente se reunió.

También ha reconocido que sí hubo ocasiones en las que el padre se quedaba a solas con la menor en casa: "La niña me dijo que su padre la coaccionaba, que le decía que iría a la cárcel si lo contaba y que no podría estar con ella".

ACUSACIÓN

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en 2013, cuando la menor se encontraba viendo una película en el sofá. Al parecer, el padre se acercó a ella bajo el pretexto de abrazarla y le realizó tocamientos.

Pocos días después, la Fiscalía apunta a que el varón repitió sus intenciones mientras su hija estaba en la habitación haciendo los deberes, a lo que la menor reaccionó zafándose por lo ocurrido con anterioridad. El fiscal asegura que, entonces, el varón le dijo: "No le digas nada a mamá o papá irá a la cárcel".

La Fiscalía pide para el varón 12 años de prisión, la prohibición de acercarse a ella a menos de 300 metros durante un periodo de diez años y otros ocho de libertad vigilada. También pide una indemnización que asciende a 6.000 euros por los daños causados.