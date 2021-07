Acusado de abusos sexuales a la hija de un amigo en Manacor asevera que "jamás sucedió": "No puedo más"

PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años de edad acusado de abusos sexuales a una niña de cuatro años, hija de un amigo, en Manacor (Mallorca), ha aseverado, durante el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Baleares, que "jamás sucedió" y ha insistido en que no puede "más con la situación".

La Fiscalía pide para el hombre una condena de cinco años y medio de cárcel. El acusado ha reiterado, durante su declaración, que no sabe por qué la víctima ha dicho todo y ha asegurado que, desde la denuncia, no puede "ni dormir". "Estoy aquí para que se haga justicia porque no puedo más", ha subrayado.

La menor ha declarado a puerta cerrada por decisión de la Sala para salvaguardar la intimidad de la misma. Supuestamente, el hombre juzgado aprovechó varias ocasiones en que se encontraba a solas con la menor para someterla a tocamientos en su casa.