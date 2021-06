El acusado de apuñalar a un hombre con una botella rota reconoce el ataque y dice que iba "bebido y empastillado"

La Fiscalía pide nueve años de cárcel y 18.000 euros de indemnización

El hombre acusado de apuñalar a otro con una botella de cristal rota en Palma ha reconocido este miércoles ante un Tribunal el ataque, si bien ha negado que quisiera matar a la víctima y ha asegurado que apenas recuerda nada porque estaba "bebido y empastillado".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este miércoles por tentativa de homicidio a este hombre, para el que la Fiscalía pide nueve años de cárcel y 18.000 euros de indemnización. El incidente tuvo lugar en mayo 2015 en el Parque Blanco de la barriada de Corea, en Palma.

La Fiscalía sostiene que el acusado comenzó una discusión con un hombre y, en el transcurso de la misma, presuntamente actuando con la intención de acabar con la vida de éste, tomó una botella de cristal que se hallaba en el lugar, golpeándole la cabeza, lo que provocó que la botella se rompiera. Según la Fiscalía, entonces el acusado cogió uno de los cristales de la botella y se lo clavó al hombre en diversas partes del tórax.

El acusado ha relatado que tiene "lagunas" y que no recuerda lo ocurrido. "Cuando la Policía me enseñó las fotos no podía creer que yo había hecho eso", ha declarado.

