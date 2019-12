El acusado por el crimen de Sencelles: "Esto no tendría que haber pasado, pero ha pasado y me toca pagar"

Publicado 02/12/2019 13:53:21 CET

El acusado reitera que lo siente "mucho" y mantiene que no recuerda nada

PALMA DE MALLORCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El acusado por el crimen de Sencelles de mayo de 2017 ha hecho uso este lunes de su derecho a la última palabra, en el juicio que celebra un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial. "Esto no tendría que haber pasado, pero ha pasado y me toca pagar", ha expresado.

El hombre, A.B., es el ex yerno de la víctima y se le acusa de asesinato y robo con violencia. La Fiscalía pide para él 30 años de cárcel, y la familia del fallecido pide prisión permanente revisable. Por su parte, la defensa plantea una condena de nueve años de cárcel por homicidio.

En este sentido, la defensa no cuestiona la autoría sobre la muerte, si bien el acusado manifestó en su declaración, el primer día del juicio, que no recordaba nada del día de los hechos. En su turno de última palabra, antes de que el Jurado se retire este martes para elaborar el veredicto, ha mantenido esta versión.

"Lo siento mucho porque no me acuerdo, no puedo dar una explicación. Ni siquiera tengo un recuerdo de mi hija, sólo tengo un recuerdo de un día en la playa. Es que a este día... no llego", ha declarado, añadiendo que no puede "decir mucha cosa más".

El hombre ha destacado que cuando regresó a prisión después de sufrir un ictus "no sabía ni qué hacía allí".

Igualmente, ha pedido "perdón a todo el mundo, porque esto ha sido muy feo". Seguidamente ha pedido disculpas a la familia del fallecido y a la suya propia, "por cómo lo han pasado"; y finalmente, "a todos los que están en la sala, por esta semana tan fea". En ese momento, estaban en el juicio varios familiares del fallecido, entre ellos su cuñado, que encontró el cuerpo, y su hija, expareja del acusado.

Los hechos se remontan a una noche de mayo de 2017. Según las acusaciones, el hombre se dirigió a la casa familiar de su expareja, con quien tenía una hija menor, con el objetivo de obtener dinero. Supuestamente, su ex suegro se lo negó y el acusado reaccionó violentamente, golpeando a la víctima con un recipiente de cerámica y una olla y, seguidamente, le atestó diversas puñaladas con un cuchillo hasta causarle la muerte. Después, presuntamente, revolvió toda la casa y se apoderó de un recipiente con dinero y del teléfono móvil de la víctima.