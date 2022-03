Acusado de falsificar la identidad de su madre para vender unos locales en Inca: "No he cobrado nada. Me quitaron todo"

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de delito de estafa y falsedad documental ha negado, este lunes, los hechos juzgados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares y ha aseverado que no cobró nada: "Me quitaron todo".

Durante el juicio, el encausado, que ya ha sido condenado por unos hechos similares anteriormente, ha reconocido que consiguió un poder notarial después de que falsificara la identidad de su madre. La Fiscalía pide para el procesado tres años y medio de prisión.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el hombre ha explicado que éste hombre lo citó en su despacho de trabajo para que firmara una operación de compraventa de unos locales que eran propiedad de sus padres. Por lo visto, ha argumentado que lo presionaron.

Después de encontrarse con el demandante y otros testigos, le entregaron un sobre blanco con una cantidad de dinero que, ha afirmado, no contó. Además, según su relato, firmó el contrato sin leerlo. "Una vez en el ascensor, me quitaron el sobre y delante de mí se quedaron con todo. Yo no me quedé con nada", ha recalcado.