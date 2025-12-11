Un acusado de violar a su hijastra no comparece en el juicio y la Audiencia ordena su busca y captura

El banquillo de los acusados, vacío, en la Audiencia de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de violar al menos en una veintena de ocasiones a su hijastra menor de edad en Mallorca no se ha presentado este jueves al juicio por lo que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ordenado su busca y captura para su ingreso en prisión.

El juicio tenía que celebrarse este mediodía en Palma pero el procesado no se ha presentada y su defensa ha asegurado no saber nada de él, aunque se ha opuesto a la petición de busca y captura, que sí ha pedido el fiscal, apuntando a la debilidad de las pruebas por las que se le acusa.

La Fiscalía interesa que sea condenado a 15 años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito continuado de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a los años 2003 y 2004, cuando la víctima tenía entre nueve y diez años de edad.

Desde entonces, y hasta 2010, cuando ella tenía entre 15 y 16 años, la violó al menos en una veintena de ocasiones. El hombre le decía a su hijastra que no contara nada a nadie porque se pensarían "que estaba loca".