Acusan al Govern de recortar en políticas de cooperación para dotar un servicio de inmigración sin competencias

Archivo - La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas (i), y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández (d). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB y MÉS per Mallorca han acusado al Govern de dar "un giro radical" en sus políticas de cooperación, recortando su presupuesto en más de un 40%, para a cambio dotar un nuevo Servicio de Inmigración, materia en la que la administración autonómica no tiene competencias.

Es el análisis que las dos formaciones políticas, en sendos comunicados, han hecho de la reunión del Consejo de Cooperación celebrado la tarde del jueves.

En este foro, en el que participan las entidades más representativas del sector, se dio cuenta de la decisión de "recortar" los fondos de los que dispondrán los proyectos de cooperación impulsados por el Govern.

El diputado socialista Omar Lamin ha considerado que la decisión demuestra "un menosprecio y una humillación para las entidades que desde hace décadas trabajan en acciones de cooperación de gran importancia internacional".

Durante la reunión, ha añadido el PSIB, el director general de Inmigración y Cooperación para el Desarrollo, Manuel Pavón, planteó que fueran las propias entidades quienes decidieran de qué proyectos deben sufrir recortes.

"Han convertido los recortes en cooperación en una tómbola, porque casi obliga a las entidades a decidir entre ellas quien dejará de operar o qué proyecto debe desaparecer", ha criticado Lamin.

MÉS per Mallorca ha considerado que los recortes en las políticas de cooperación suponen "el inicio de su desmantelamiento" y ha apuntado específicamente a una partida de dos millones de euros.

Estos, de acuerdo con los ecosoberanistas, se destinarán ahora a la creación de un nuevo Servicio de Inmigración, una materia en la que han recordado que el Govern no tiene competencias, ya que son exclusivas del Estado.

Además, han acusado al Ejecutivo autonómico de "anunciar por sorpresa" un recorte que, además de "poner en riesgo extremo la viabilidad del tejido asociativo de la cooperación y el tercer sector de Baleares", se contradice con lo que prometieron meses atrás.

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon ha recordado que, cuando se prorrogaron los presupuestos de 2025, el Govern aseguraron a las ONG que se destinarían nueve millones de euros a la cooperación.

Un anuncio, ha lamentado, que estuvo "cargado de cinismo" ya que la cifra "ya sabían entonces que era falsa". "La consecuencia más dramática de esta irresponsabilidad del PP es que miles de vidas en los países del sur dependen de estos proyectos. Miles de personas beneficiarias quedan abandonadas", ha subrayado.

CRITICAS A ESTARELLAS

Ambos partidos han cargado contra la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, quien se ausentó del Consejo de Cooperación.

El PSIB ha considerado que su ausencia se debe a que "no quiere dar la cara en el momento más delicado" y demuestra "la falta de liderazgo político y de asunción de más responsabilidades".

MÉS per Mallorca, por su parte, ha asegurado que, según se les explicó a los asistentes, Estarellas se ausentó alegando que sufría 'jet lag' por su reciente viaje a República Dominicana y Puerto Rico acompañando a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Ambos partidos han lamentado que la actitud del Govern provocara que los representantes del STEI se levantaran de la mesa y han agradecido al sindicato su "valiente y coherente decisión".