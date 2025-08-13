Acusan a Salud de reproducir el discurso de las tabaqueras al rechazar la prohibición de fumar en terrazas

Archivo - Una persona fuma en una terraza. - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Nofumadores.org ha acusado a la consellera de Salud, Manuela García, de reproducir el discurso de las tabaqueras y de asociarse con los empresarios hosteleros al rechazar la prohibición de fumar en las terrazas.

El representante en Baleares de la asociación, Salvador Tárraga, ha calificado como "gravísimas" las declaraciones de García, que afirmó que la mejor solución no es la prohibición.

La asociación ha recordado que, en primer lugar, ya existe la prohibición de fumar en terrazas en la mayoría de los casos, siempre que se consideren espacios cerrados y tengan más de dos paramentos y un techo.

Sin embargo, ha advertido el colectivo, una norma con tantas excepciones "lleva al incumplimiento y la picaresca". Por eso han reclamado una ley "sin excepciones" fácil de entender y cumplir que proteja a la salud tanto de clientes como de trabajadores.

Para la asociación, Manuela García incurre "en una evidente contradicción" cuando afirma defender políticas para la frenar el consumo de tabaco al mismo tiempo se opone a prohibir fumar en las terrazas de hostelería.

En palabras de la presidenta de la asociación, Raquel Fernández Megina, "el discurso de la consellera es indistinguible del de un portavoz de los estanqueros o de los hosteleros, organizaciones que desde hace años actúan como correa de transmisión de la industria tabacalera para frenar cualquier avance legislativo".

Nofumadores.org ha insistido en que prohibir fumar en terrazas es una cuestión de salud pública, no de opinión, ya que la exposición al humo ajeno provoca cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y no existe un nivel seguro de exposición.

"En comunidades como Baleares, donde la hostelería es parte esencial de la vida social, mantener las terrazas libres de humo es clave para proteger a la población y desnormalizar el consumo de tabaco", han concluido.