MÉS acusa al Govern de rechazar la prohibición de fumar en terrazas "por estrategia política": "Pone en riesgo la salud"

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al Govern de rechazar el anteproyecto de ley de tabaco del Ministerio de Sanidad que prohíbe fumar, entre otros espacios, en las terrazas de bares y restaurantes "por estrategia política" y ha lamentado que "pone en riesgo la salud de la ciudadanía".

Así lo ha subrayado la diputada de MÉS en el Parlament Marta Carrió, quien ha criticado que el Ejecutivo de Marga Prohens "rechaza cualquier iniciativa del Gobierno estatal ya sea buena o mala para el archipiélago por una oposición malentendida al PSOE".

"El derecho a la salud tiene que estar por encima de cualquier otro interés", ha remarcado Carrió. Según la formación, la actitud de la Conselleria de Salud de oponerse a la prohibición de fumar en terrazas contradice la opinión, los datos y las certezas de la comunidad médica y científica.

De hecho, han recordado que la doctora Francisca Sureda expuso durante una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlament el pasado octubre que es necesario impulsar medidas valientes para acabar con el tabaquismo y con la exposición al humo ambiental del tabaco.

Desde MÉS han señalado que la exposición pasiva acaba con la vida de entre 1.200 y 1.300 personas cada año en España, de las 50.000 muertes que causa el tabaco. Así, han hecho hincapié en la prioridad de proteger a los fumadores pasivos y a los colectivos vulnerables como niños, personas mayores o con enfermedades crónicas, y que la prohibición de fumar en terrazas cumple esta premisa.

Igualmente, los ecosoberanistas han indicado que la doctora Sureda recuerda que a pesar de las reticencias a las dos leyes antitabaco anteriores --2005 y 2010-- se ha demostrado que han conseguido una reducción de la exposición al humo ambiental en un 80-90 por ciento.

Además, han continuado, ha aumentado el número de personas que quieren dejar de fumar, ha fomentado los hogares libres de humo y han tenido un efecto natural o positivo para el negocio de la hostelería.

Estas prohibiciones, según apuntó Sureda en la comparecencia y ha compartido MÉS, tienen que ir acompañadas de otras medidas fiscales, como aumentar el precio del tabaco, y de prevención y tratamiento. "Solo así se conseguirá llegar o acercarse a datos de prevalencia de consumo de tabaco iguales o inferiores al 5 por ciento en 2030 como propone la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea", han concluido.